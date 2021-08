Ritiro Marienfeld Lazio: movimenti, forza e rapidità sotto la pioggia

Ritiro Marienfeld, giorno 5: ecco il report delle sedute di allenamento della nuova Lazio targata Maurizio Sarri

Seduta mattutina, lavoro atletico e tattico sotto una pioggia battente

Ore 11.44 – La seduta si conclude con alcuni tiri dalla media di distanza, giusto per testare gamba e mira. L’appuntamento sul campo è per le ore 17.30, quando ci saranno le prove per l’amichevole di domani.

Ore 11.37 – Si cambia: inizia la seduta tattica per centrocampisti e attaccanti, mentre i difensori passano al lavoro atletico. Un lavoro sulla forza e sulla rapidità per il reparto arretrato, mentre sul campo vengono provati movimenti offensivi e circolazione palla.

Ore 11.10 – Comincia il lavoro tattico per il reparto arretrato, che si esercitano su distanze, movimenti e mantenimento della linea. Presenti anche Reina e Strakosha, con Adamonis invece al lavoro su Grigioni. Scendono in campo anche centrocampisti e attaccanti. Per quest’ultimo lavoro atletico attraverso la suddivisione in stazioni e concentrato quindi sulla forza e sulla rapidità. Intanto la pioggia si fa sempre più fitta e intensa.

Ore 10.49 – A dare il là alla seduta è il solito riscaldamento per i difensori. La novità è accompagnata dalla pioggia, che di minuto in minuto si fa sempre più battente. Lavoro atletico all’interno della struttura per centrocampisti e attaccanti. Lavoro a parte come sempre per i tre portieri.

Dopo la mezza giornata di riposo concessa da Maurizio Sarri, si torna a lavorare in quel di Marienfeld, Giorno 5 e vigilia dell’amichevole con il Twente, in programma domani sera. Oggi doppia seduta di allenamento per la squadra biancoceleste.