Rinnovo Vecino, tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’uruguagio nella capitale: le ultime sul centrocampista

Rinnovo Vecino, ecco tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’ex giocatore dell’Inter. Le ultime sul destino dell’uruguagio

L’ex centrocampista dell’Inter Matias Vecino si trova attualmente in una fase delicatissima della propria carriera calcistica e in ottica del suo futuro. L’uruguagio è infatti stato corteggiato da diverse squadre, tra cui Como, Benfica e Betis Siviglia, ma finora non ci sono stati contatti con il suo agente.

Stando alle parole riportate quest’oggi de il Corriere dello Sport, l’ex nerazzurro ha deciso di aspettare questa settimana per osservare le strategie della Lazio di Sarri, prima di prendere in considerazione l’offerta del Betis Siviglia, allenato da mister Pellegrini.

L’uruguaiano sta aspettando aggiornamenti da Lotito, ma non ha intenzione di restare in questa situazione a lungo. Domani, il ds Fabiani si dirigerà a casa di Sarri per disquisire di calciomercato, dopo la videochiamata avvenuta ieri. Tra i vari argomenti da trattare, potrebbe esserci anche il rinnovo del centrocampista. Per il ruolo di mezzala sinistra, i candidati principali rimangono Dele-Bashiru e Vecino. Il primo appare destinato a rimanere, con la società che è convinta che, sotto la guida del Comandante, possa evolversi in un giocatore in grado di coprire il campo in entrambe le fasi di gioco.