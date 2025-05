Rinnovo Romagnoli, gli aggiornamenti sul difensore centrale

Rinnovo Romagnoli, la situazione spinosa legata al leader della difesa della Lazio nella scorsa stagione di campionato: le ultime

Uno dei grandi dubbi della Lazio in vista della prossima stagione di Serie A è quello legato al destino del proprio difensore Alessio Romagnoli, ancora in bilico in quanto ha un contratto in scadenza. Infatti il centrale attende che il presidente mantenga la parola data e che gli conceda un leggero ritocco di ingaggio.

Il ds Fabiani aveva cercato di trovare un accordo aprire al rinnovo proponendo un rinnovo biennale fino al 2029. Stando alle parole del Corriere dello Sport però per trovare l’accordo è necessario aumentare i 3 milioni di euro percepiti dal giocatore. Si attendono quindi ulteriori sviluppi per capire quale sarà il destino dell’ex Milan.