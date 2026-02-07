Calciomercato Lazio, cambiamenti in difesa a luglio: in entrata Pedraza. Accordo di massimo per Leite

Calciomercato Lazio, il club biancoceleste ha annunciato i primi colpi in difesa a luglio: Pedraza in, Leite quasi fatta. I dettagli

Il calciomercato della Lazio non dorme mai, nemmeno a sessione invernale appena conclusa. Durante la conferenza stampa di presentazione dei nuovi volti biancocelesti — Daniel Maldini, Edoardo Motta e Adrian Przyborek — il direttore sportivo Angelo Fabiani ha colto l’occasione per lanciare messaggi chiari sul futuro. La società capitolina sta già ridisegnando la propria retroguardia in vista della prossima stagione, con colpi pesanti già messi in cassaforte.

La notizia più rilevante riguarda la corsia mancina: il club biancoceleste ha ufficialmente blindato Alfonso Pedraza. Il laterale spagnolo, in scadenza con il Villarreal, non è più solo un obiettivo, ma un acquisto virtualmente concluso.

Colpo Pedraza: la firma che blinda la fascia della Lazio

Il direttore Angelo Fabiani è stato perentorio: per Pedraza c’è già un contratto firmato. Il terzino del “Sottomarino Giallo” arriverà a parametro zero a luglio, portando a Formello quell’esperienza internazionale necessaria per il salto di qualità.

Il laterale rappresenterà l’erede designato per la corsia sinistra, garantendo una spinta costante e una solidità difensiva maturata in anni di Liga e coppe europee. Un’operazione che dimostra come i capitolini stiano lavorando con largo anticipo per consegnare a mister Sarri una rosa completa sin dal ritiro estivo.

Diogo Leite nel mirino: l’accordo di massima

Non c’è solo la fascia nei pensieri del club. Per il centro della difesa, il nome caldo è quello di Diogo Leite, attualmente in forza all’Union Berlino. Secondo quanto riferito da Fabiani, la trattativa è in una fase avanzata: esiste un accordo di massima con l’avvocato del giocatore portoghese, nonostante un recente infortunio ne abbia rallentato l’approdo immediato nella capitale. Il difensore lusitano è considerato il profilo ideale per sostituire i partenti e dare nuova linfa a un reparto che, per ammissione dello stesso dirigente, “si appresta a cambiare pelle”.

