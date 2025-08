Rinnovo Romagnoli, settimana decisiva per il suo futuro allla Lazio. La situazione attuale - Lazio News 24

Rinnovo Romagnoli: settimana decisiva per il futuro del difensore con la Lazio

In casa Lazio si avvicina un momento chiave per risolvere alcune situazioni rimaste in sospeso. Tra queste, una delle più delicate riguarda il rinnovo di Alessio Romagnoli, difensore centrale e punto fermo della retroguardia biancoceleste. Da maggio, la questione è rimasta in una fase di stallo, con segnali contrastanti e qualche timore riguardo alla possibilità di un addio imprevisto. Ora, però, la società è pronta a riaprire concretamente il dialogo.

Conclusa la mini tournée turca, che ha occupato buona parte della preparazione estiva, la Lazio torna a Formello e si prepara ad affrontare una settimana che potrebbe rivelarsi determinante per il rinnovo Romagnoli. È previsto infatti un incontro tra i dirigenti biancocelesti e gli agenti del calciatore, con l’obiettivo di sbloccare una situazione rimasta troppo a lungo in stand-by.

Romagnoli e Lazio: il legame c’è, ma serve l’accordo

Alessio Romagnoli ha sempre manifestato attaccamento ai colori biancocelesti, club di cui è tifoso fin da bambino. Il suo rendimento, costante e affidabile, ha convinto anche il nuovo staff tecnico, e non c’è alcuna intenzione da parte della Lazio di lasciarlo andare. Tuttavia, il rinnovo Romagnoli non è semplice: bisogna trovare un punto d’incontro tra le richieste economiche del giocatore e la strategia del club, tenendo anche conto delle limitazioni imposte dal blocco al mercato in entrata e uscita.

Blocco mercato: i rinnovi slittano al 2026

Anche se si dovesse trovare un’intesa nei prossimi giorni, la formalizzazione del nuovo contratto non potrà avvenire prima del 2026, a causa delle restrizioni legate al blocco del mercato. Questo rende ancora più importante raggiungere almeno un accordo verbale solido, che dia garanzie a entrambe le parti e permetta al giocatore di affrontare la stagione con serenità.

Rinnovo Romagnoli, una priorità biancoceleste

In un momento in cui la Lazio vuole costruire una base solida per il futuro, il rinnovo Romagnoli è diventato una priorità tecnica e simbolica. Sistemare la sua posizione significherebbe blindare un leader dello spogliatoio e uno dei pilastri della difesa. Il tempo stringe, ma i margini per l’intesa sembrano esserci. La settimana che inizia a Formello potrebbe essere decisiva.