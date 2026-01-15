Rinnovi Lazio, i capitolini tentano di blindare alcuni elementi della rosa ma non mancano le complicazioni: cosa filtra da Formello

In casa Lazio si lavora anche sul fronte rinnovi, con due situazioni differenti che riguardano Adam Marusic e Toma Basic. Come riportato su X da Alfredo Pedullà, la dirigenza biancoceleste ha già definito una delle due pratiche, mentre sull’altra restano ancora dei nodi da sciogliere.

Lazio, Marusic blindato: rinnovo accettato subito

La prima buona notizia per la Lazio riguarda Adam Marušić. Il laterale montenegrino ha accettato immediatamente la proposta di rinnovo presentata dal club, dimostrando piena sintonia con il progetto biancoceleste. L’accordo è stato definito senza particolari difficoltà e ha portato alla blindatura del giocatore, considerato un elemento affidabile e duttile all’interno della rosa.

La scelta di Marusic conferma la volontà della Lazio di dare continuità a uno dei profili più esperti dello spogliatoio, capace di garantire equilibrio tattico e rendimento costante su entrambe le fasce.

Lazio, Basic: distanza sull’ingaggio

Diversa, invece, la situazione legata a Toma Bašić. Sempre secondo quanto riportato da Pedullà, non c’è ancora un accordo totale per il rinnovo del centrocampista croato. Il nodo principale riguarda l’aspetto economico: Basic ha chiesto un ingaggio superiore agli 1,8 milioni di euro a stagione, cifra che al momento non trova piena convergenza con la proposta del club.

Per questo motivo, la trattativa è destinata a essere ridiscussa più avanti, con le parti che torneranno a confrontarsi per capire se esistono i margini per arrivare a un’intesa definitiva.

Lazio, manovre su Basic già avviate

Lo stesso Pedullà ha precisato come i contatti per Basic non siano una novità dell’ultima ora. Le manovre erano state avviate con largo anticipo, oltre un mese fa, e la notizia è stata successivamente retrodatata e confermata, a testimonianza della volontà della Lazio di valutare seriamente il futuro del centrocampista croato.

Al momento, però, la blindatura non è ancora scattata, proprio per la distanza sulla richiesta economica.

Lazio, strategia chiara sui rinnovi

Il quadro che emerge è chiaro: la Lazio procede con decisione quando c’è piena sintonia, come nel caso di Marusic, mentre mantiene una linea prudente su situazioni più complesse come quella di Basic. I prossimi mesi saranno decisivi per capire se si potrà arrivare a un compromesso o se le strade si separeranno.

