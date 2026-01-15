News
Juventus Lazio, biglietti settore ospiti: tutte le info ufficiali per l’Allianz Stadium
Juventus Lazio, tutte le info sui biglietti per la prossima sfida dei biancocelesti contro la squadra di Spalletti per il prossimo turno
Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, la Lazio ha reso note tutte le informazioni fornite dalla Juventus in merito alla vendita dei biglietti del settore ospiti per la sfida di Serie A Enilive in programma domenica 8 febbraio alle ore 20:45 all’Allianz Stadium.
Una gara molto attesa dai tifosi biancocelesti, che potranno seguire la squadra anche in una delle trasferte più prestigiose del campionato.
Juventus Lazio, apertura vendite e modalità
La Juventus F.C. ha comunicato che la vendita dei tagliandi per il settore ospiti inizierà alle ore 10:00 di venerdì 16 gennaio. I biglietti saranno acquistabili esclusivamente online e la vendita terminerà alle ore 19:00 di sabato 7 febbraio, alla vigilia del match.
Non sono previste vendite presso i botteghini dello stadio nel giorno della gara.
Juventus Lazio, capienza e prezzi del settore ospiti
Il settore ospiti dell’Allianz Stadium avrà una capienza complessiva di 2.099 posti, così suddivisi:
- 1.016 posti nel primo anello
- 1.083 posti nel secondo anello
Il prezzo unico del biglietto è fissato a 45 euro, a cui vanno aggiunte le commissioni web previste dal sistema di vendita online.
Juventus Lazio, obblighi e limitazioni
Per acquistare il biglietto del settore ospiti è previsto l’OBBLIGO DELLA TESSERA DEL TIFOSO “MILLENOVECENTO”. Senza questo requisito non sarà possibile completare l’acquisto.
Per quanto riguarda l’introduzione di striscioni, la Juventus ha richiamato quanto disposto dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (note n. 14/2007 e n. 26/2012).
Nel caso di striscioni già inseriti nell’albo nazionale dell’O.N.M.S., non sarà necessaria una nuova autorizzazione, ma resta obbligatoria la comunicazione alla società ospitante, anche tramite lo SLO.
Juventus Lazio, tutto pronto per la trasferta
Con la comunicazione ufficiale, la Lazio ha fornito ai propri tifosi tutte le indicazioni necessarie per organizzare al meglio la trasferta di Torino. La sfida contro la Juventus rappresenta uno snodo importante della stagione e il sostegno del pubblico biancoceleste all’Allianz Stadium potrà avere un peso significativo.
