Hanno Detto
Reja: «Sarri è una garanzia, lo si è visto ancora di più in questa stagione. Lui è…»
Edy Reja, ex allenatore di Lazio e Atalanta, ha rilasciato delle dichiarazioni sui due tecnici Raffaele Palladino e Maurizio Sarri: le sue parole
La sfida tra Atalanta e Lazio accende inevitabilmente ricordi, confronti e parole pesanti anche fuori dal campo. In vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia, a parlare è stato Edy Reja, allenatore di lunghissimo corso e volto ben conosciuto da entrambe le piazze, che ai taccuini della Gazzetta dello Sport ha analizzato il momento delle due squadre e soprattutto il lavoro svolto in stagione da Raffaele Palladino e Maurizio Sarri. Le sue parole:
PALLADINO – «Palladino ha trovato una situazione molto complicata, ma ci ha messo poso a rialzare la squadra. Ha lavorato nel solco tracciato da Gasperini, ma ha aggiunto del suo».
SARRI – «Sarri è una garanzia. Un grande lavoratore che riesce sempre a tirare fuori il meglio dai suoi giocatori. Quest’anno lo si è visto ancora di più con tutti i problemi che ha dovuto affrontare».
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