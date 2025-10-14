Reina: «A Roma ci siamo trovati bene. Su Sarri voglio dire questa cosa»

Reina: «Roma mi ha conquistato, e Sarri è il modello da cui voglio imparare». Parole che confermano la stima nei confronti del tecnico

L’ex portiere spagnolo Pepe Reina, protagonista di una carriera straordinaria tra club e Nazionale, si è raccontato ai microfoni di Spagnaculturaescienza.it parlando del suo passato, della vita a Roma e del futuro da allenatore. Dopo aver difeso i pali di squadre prestigiose come Barcellona, Liverpool, Napoli e Lazio, Reina oggi guarda avanti, con la stessa passione che lo ha sempre contraddistinto.

Reina e il legame con Roma

Durante l’intervista, Reina ha espresso parole di grande affetto per la Capitale e per l’esperienza vissuta in biancoceleste: «Io e la mia famiglia ci siamo adattati subito alla vita a Roma. Conoscevamo già la lingua, la cultura e la gastronomia italiana, elementi che hanno reso la nostra permanenza molto più semplice e piacevole. Sono rimasto profondamente colpito dalla bellezza architettonica e dal fascino culturale della città».

L’ex portiere ha poi aggiunto un ricordo personale che svela il suo lato più romantico: «Roma è una città che ti resta dentro, piena di angoli suggestivi e di una magia particolare. Ogni strada racconta una storia e per me è stato un privilegio viverla da protagonista, anche fuori dal campo».

Reina e la nuova vita da allenatore

Archiviata la carriera da calciatore, Reina ha intrapreso la strada dell’allenatore. Dopo più di vent’anni ai massimi livelli, l’ex numero uno spagnolo vuole ora trasmettere ciò che ha imparato: «Mi considero un privilegiato per aver lavorato con alcuni dei migliori tecnici della storia del calcio. Ognuno di loro mi ha insegnato qualcosa, ma il mio modello è Maurizio Sarri».

L’ex portiere della Lazio non ha mai nascosto la profonda ammirazione per il tecnico toscano, che lo ha allenato nel biennio romano: «Mi identifico molto con la sua filosofia di gioco, basata sul possesso palla e sull’organizzazione tattica. Ma soprattutto apprezzo il modo in cui gestisce lo spogliatoio, creando un ambiente fondato sul rispetto e sulla chiarezza».

Un futuro ancora nel calcio

Determinato e ambizioso, Reina non ha dubbi: il suo futuro sarà ancora legato al calcio. «Voglio continuare a imparare e crescere, questa volta dall’altra parte del campo», ha concluso con il sorriso. Dalla porta alla panchina, Reina è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, con Roma e Sarri sempre nel cuore. LEGGI ANCHE >>> Infortuni Lazio, parla il coordinatore dello staff medico Rodia: «Situazione critica? Non siamo preoccupati in casa Lazio»