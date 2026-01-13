Rayan Lazio, d.s. Vasco da Gama: «Nessuno ha ancora accontentato le nostre richieste!» - Lazio News 24

Rayan Lazio. Il direttore sportivo del Vasco Da Gama Admar Lopes ha parlato delle offerte ricevute per il giovane attaccante brasiliano

La Lazio continua a seguire con grande attenzione Rayan, talento offensivo del Vasco da Gama che nelle ultime settimane ha impressionato l’ambiente biancoceleste e gli addetti ai lavori. Tuttavia, la trattativa resta estremamente complessa, soprattutto sul piano economico. A fare chiarezza sulla situazione è intervenuto Admar Lopes, direttore sportivo del club brasiliano

Rayan Lazio, la richiesta economica del Vasco frena i biancocelesti

Il primo vero ostacolo per la Lazio resta la valutazione del cartellino. In un primo momento il club carioca aveva fissato il prezzo intorno ai 50 milioni di euro, cifra fuori portata per i parametri del calcio italiano. Nelle ultime settimane, secondo quanto filtra dall’ambiente brasiliano, la richiesta sarebbe scesa a 35 milioni, ma anche questa valutazione viene ritenuta ancora troppo elevata dalla dirigenza capitolina.

Rayan Lazio, le dichiarazioni ufficiali di Admar Lopes

A chiarire definitivamente la posizione del Vasco da Gama ci ha pensato Admar Lopes, che ha parlato senza mezzi termini del futuro del gioiello brasiliano. Il dirigente ha dichiarato: «Abbiamo rinnovato il contratto del giocatore meno di un mese fa. È un calciatore molto importante per la nostra squadra, rappresenta tanto per la nostra società».

Parole che certificano quanto Rayan sia centrale nel progetto tecnico e simbolico del club. Lopes ha poi aggiunto: «Nessuno ha raggiunto le cifre che abbiamo stabilito. Quando arriveranno, e se l’atleta mostrerà la volontà di abbracciare un nuovo progetto che sia molto positivo per il Vasco e per lui stesso, ne discuteremo». E poi prosegue: «Non è ancora accaduto, per questo motivo contiamo su Rayan fino a dicembre 2028, momento in cui scadrà il suo contratto».

Una presa di posizione chiara, che rafforza il muro eretto dal club brasiliano e rende l’operazione estremamente complicata per la Lazio. I biancocelesti restano alla finestra, consapevoli che solo un cambio drastico di condizioni potrebbe riaprire seriamente la pista Rayan.

