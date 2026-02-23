Rassegna stampa Lazio: prime pagine quotidiani sportivi – 23 febbraio 2026

News
Le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani sportivi italiani: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. Tutte le notizie sulla Lazio e sulle altre squadre di Serie A e Serie B.
Infortunio Rovella, operazione in corso per il giocatore della Lazio: stagione finita
Infortunio Rovella, il centrocampista centrale di Maurizio Sarri ha chiuso in anticipo questa stagione a causa del grave infortunio alla...
Lazio tra infortuni e la mala sorte. Una media di 6 indisponibili a gara
La Lazio di Maurizio Sarri non convince sul piano del gioco anche a causa dei tanti infortuni che hanno colpito...
La Lazio rischia di far registrare il record negativo dell’era Lotito: nelle ultime 14 solo 3 vittorie
La Lazio di Maurizio Sarri, impoverita nella sessione invernale di calciomercato, rischia di chiudere un campionato disastroso. I numeri La...