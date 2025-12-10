Raspadori Lazio, operazione possibile? Sarri vuole un “nuovo Mertens”: la società studia il piano per riportare in Italia l’attaccante dell’Atletico Madrid

Raspadori Lazio, operazione possibile? Sarri lo vede come “nuovo Mertens”: la società studia il piano per riportarlo in Italia. Ecco cosa serve

La Lazio valuta seriamente il colpo Giacomo Raspadori per gennaio. L’italiano è da tempo il preferito di Maurizio Sarri, che già a giugno lo aveva indicato come alternativa ideale a Castellanos, prima che il blocco del mercato impedisse qualsiasi operazione. Ora, secondo Il Messaggero, uno spiraglio potrebbe riaprirsi.

Raspadori, trasferitosi in estate dall’Napoli all’Atletico Madrid per 22 milioni + 4 di bonus, sta trovando pochissimo spazio: appena 309 minuti in 12 presenze. Un minutaggio troppo ridotto per le esigenze del ct Gattuso, che vuole che l’attaccante giochi con continuità in vista dei playoff di marzo e del possibile Mondiale estivo. Per questo il giocatore avrebbe chiesto ai propri agenti di sondare un ritorno in Serie A già a gennaio. Oltre alla Lazio, anche la Roma — che però punta Zirkzee — è interessata, aprendo a un possibile derby di mercato.

Per portare Raspadori a Formello, tuttavia, serve prima una cessione pesante: Castellanos. La Lazio attende offerte da 25-30 milioni, cifra necessaria sia per liberare spazio in rosa che per alleggerire il monte ingaggi. Operazione fondamentale, considerando che la società potrà muoversi solo a saldo zero nella sessione invernale. Il cartellino di Raspadori verrebbe contabilizzato solo dopo giugno, mentre lo stipendio sarebbe coperto in parte dalla cessione del Taty e in parte dal risparmio su Casale, Tchaouna e Fares, risorse già destinate all’arrivo di Insigne.

Resta viva anche l’opzione del prestito oneroso fino a giugno: in questo caso, potrebbe essere girato altrove anche Noslin. Sarri ha però scelto il suo uomo: vede in Raspadori un profilo “alla Mertens”, brevilineo, rapido, ideale come falso nove nel suo sistema offensivo. Un talento che, secondo il tecnico, non ha ancora espresso tutto il suo potenziale.

Ora non resta che aspettare l’evolversi delle trattative: la Lazio ci prova, e Sarri sogna il suo colpo ideale per l’attacco.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Calciomercato Lazio | Trattative | Ultim’ora