Calciomercato
Raspadori Lazio, operazione possibile? Sarri vuole un “nuovo Mertens”: la società studia il piano per riportare in Italia l’attaccante dell’Atletico Madrid
Raspadori Lazio, operazione possibile? Sarri lo vede come “nuovo Mertens”: la società studia il piano per riportarlo in Italia. Ecco cosa serve
La Lazio valuta seriamente il colpo Giacomo Raspadori per gennaio. L’italiano è da tempo il preferito di Maurizio Sarri, che già a giugno lo aveva indicato come alternativa ideale a Castellanos, prima che il blocco del mercato impedisse qualsiasi operazione. Ora, secondo Il Messaggero, uno spiraglio potrebbe riaprirsi.
Raspadori, trasferitosi in estate dall’Napoli all’Atletico Madrid per 22 milioni + 4 di bonus, sta trovando pochissimo spazio: appena 309 minuti in 12 presenze. Un minutaggio troppo ridotto per le esigenze del ct Gattuso, che vuole che l’attaccante giochi con continuità in vista dei playoff di marzo e del possibile Mondiale estivo. Per questo il giocatore avrebbe chiesto ai propri agenti di sondare un ritorno in Serie A già a gennaio. Oltre alla Lazio, anche la Roma — che però punta Zirkzee — è interessata, aprendo a un possibile derby di mercato.
Per portare Raspadori a Formello, tuttavia, serve prima una cessione pesante: Castellanos. La Lazio attende offerte da 25-30 milioni, cifra necessaria sia per liberare spazio in rosa che per alleggerire il monte ingaggi. Operazione fondamentale, considerando che la società potrà muoversi solo a saldo zero nella sessione invernale. Il cartellino di Raspadori verrebbe contabilizzato solo dopo giugno, mentre lo stipendio sarebbe coperto in parte dalla cessione del Taty e in parte dal risparmio su Casale, Tchaouna e Fares, risorse già destinate all’arrivo di Insigne.
Resta viva anche l’opzione del prestito oneroso fino a giugno: in questo caso, potrebbe essere girato altrove anche Noslin. Sarri ha però scelto il suo uomo: vede in Raspadori un profilo “alla Mertens”, brevilineo, rapido, ideale come falso nove nel suo sistema offensivo. Un talento che, secondo il tecnico, non ha ancora espresso tutto il suo potenziale.
Ora non resta che aspettare l’evolversi delle trattative: la Lazio ci prova, e Sarri sogna il suo colpo ideale per l’attacco.
LEGGI ANCHE – Ultimissime Calciomercato Lazio | Trattative | Ultim’ora
News
Lazio Roma, dolci ricordi! Quel derby vinto 3-0 il 10 dicembre 2006: ecco il ricordo del club
Lazio Roma, che bellissimi ricordi! Un derby indimenticabile vinto 3-0 il 10 dicembre 2006: ecco il ricordo dei biancocelesti Domenica...
Arbitro Parma Lazio, annunciata la designazione dell’AIA per la 15a giornata di Serie A: questa la squadra a cui è stata affidata la direzione del match!
Arbitro Parma Lazio, annunciata la designazione dell’AIA per la 15a giornata di Serie A: questa la squadra arbitrale che dirigerà...
Calciomercato Lazio, dalla Spagna si osserva il Cucho Hernandez! L’attaccante del Betis possibile rinforzo: le sue caratteristiche sono adatte a Sarri?
Calciomercato Lazio, dalla Spagna si osserva il Cucho Hernandez! Il Messaggero fa il nome del colombiano come possibile rinforzo per...
Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.