Raspadori alla Lazio? La situazione non lascia alcun dubbio sulla squadra biancoceleste - Lazio News 24

Raspadori torna nel mirino della Lazio: le strategie di Sarri per gennaio. La situazione

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Giacomo Raspadori è tornato a essere un obiettivo concreto per la Lazio, con Maurizio Sarri che considera l’attaccante italiano il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo. L’ex Napoli, oggi all’Atletico Madrid, è seguito anche dalla Roma di Gasperini, ma Sarri sarebbe pronto a inserirsi nella corsa e provare a strappare ai cugini un giocatore che apprezza da tempo. Raspadori, impiegato poco in Spagna, teme di perdere spazio anche in Nazionale e avrebbe chiesto ai suoi agenti di preparare il ritorno in Italia dopo soli sei mesi.

La Lazio sogna il colpo, ma la trattativa non è semplice: per portare Raspadori a Formello già a gennaio sarà necessario che si liberi spazio in attacco. Le possibili uscite riguardano il Taty Castellanos, nuovamente inquieto per lo scarso impiego, oppure una cessione di Isaksen o Cancellieri per fare cassa. Solo con uno di questi movimenti la Lazio potrebbe affondare il colpo già nella sessione invernale.

La Gazzetta dello Sport conferma che anche la Roma è alla ricerca di rinforzi offensivi, soprattutto sugli esterni, e che i giallorossi stanno dialogando con l’entourage di Raspadori. Il giocatore, arrivato all’Atletico Madrid solo ad agosto, avrebbe già aperto alla possibilità di un addio anticipato, e ora la decisione passa nelle mani del club spagnolo.

Negli ultimi mesi Raspadori era stato accostato più volte anche alla Lazio, ma il blocco del mercato aveva impedito al club biancoceleste di muoversi concretamente. Tuttavia, se a gennaio la situazione dovesse sbloccarsi, un nuovo inserimento della Lazio non sarebbe affatto da escludere: Sarri chiede rinforzi e vede in Raspadori il giocatore capace di dare imprevedibilità, tecnica e gol alla sua squadra.

La Lazio, dunque, resta vigile. Nel mercato invernale il club potrebbe tornare protagonista e cercare finalmente di regalare a Sarri un attaccante che il tecnico corteggia da tempo. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il futuro di Raspadori potrebbe tingersi di biancoceleste.

