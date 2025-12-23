Raspadori Lazio, il ds dell’Atletico Madrid esce allo scoperto sull’italiano: come stanno le cose sul possibile trasferimento in biancoceleste

Raspadori Lazio, il ds dell’Atletico Madrid non chiude le porte ad una cessione. Ma conferma anche l’ottimo contributo del giocatore ai Colchoneros

Il tema Raspadori Lazio continua a tenere banco in vista del mercato di gennaio, tra indiscrezioni, dichiarazioni ufficiali e strategie che si muovono sotto traccia. Giacomo Raspadori, attualmente all’Atletico Madrid, è finito al centro di numerose voci a causa del poco spazio trovato nella prima parte di stagione con i Colchoneros. Una situazione che aveva fatto immaginare una possibile partenza già nella finestra invernale, con Lazio e Roma pronte a darsi battaglia in un vero e proprio derby di mercato.

A provare a spegnere le speculazioni ci ha pensato il direttore sportivo dell’Atletico Madrid, Mateu Alemany, intervenuto ai microfoni di Movistar Plus. Le sue parole sono state chiare, almeno in apparenza: il club spagnolo non sembra avere fretta di cedere l’attaccante italiano. «Qualunque sia la situazione, il calciatore sa cosa pensiamo di lui. Non ha avuto molti minuti, ma quando ha giocato ha fatto bene. Non c’è fretta», ha dichiarato Alemany, ridimensionando le ipotesi di un addio immediato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Nonostante ciò, il capitolo Raspadori Lazio resta aperto. Le dichiarazioni del dirigente potrebbero infatti nascondere una strategia più prudente, utile a non svalutare il giocatore e a mantenere il controllo della trattativa. L’Atletico, pur apprezzando il rendimento di Raspadori nei minuti concessi, potrebbe comunque valutare una cessione qualora arrivasse un’offerta ritenuta congrua, soprattutto se il suo impiego dovesse restare limitato.

In questo contesto, la Lazio osserva con grande attenzione l’evolversi della situazione. Il club biancoceleste è alla finestra, anche in attesa di chiarire il futuro di Castellanos, il cui destino potrebbe influenzare le mosse offensive di gennaio. Raspadori rappresenta un profilo ideale per il gioco di Sarri: duttile, tecnico e capace di muoversi tra le linee, caratteristiche che rendono l’idea Raspadori Lazio particolarmente intrigante.

Sul fronte opposto, anche la Roma non molla la presa. I giallorossi sembrano pronti ad accelerare dopo le difficoltà emerse nella trattativa con il Manchester United per Joshua Zirkzee. In caso di fumata nera, Raspadori diventerebbe uno degli obiettivi principali per rinforzare l’attacco di De Rossi.

Il mercato di gennaio si avvicina e, tra dichiarazioni ufficiali e manovre silenziose, il futuro di Giacomo Raspadori resta tutto da scrivere. La pista Raspadori Lazio non è tramontata: molto dipenderà dalle scelte dell’Atletico Madrid e dalla volontà del giocatore di trovare maggiore continuità.