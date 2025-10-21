Rambaudi avverte: «Rinnovare il contratto di Basic? Ecco cosa penso. Alla Lazio mancano queste due importanti caratteristiche»

Rambaudi ha commentato a Radiosei la situazione attuale della Lazio a due giorni dal pareggio contro l’Atalanta e sul futuro di Basic

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi, ex calciatore e oggi opinionista, ha analizzato la situazione della Lazio dopo lo 0-0 contro l’Atalanta. Il punto di vista di Rambaudi sulla squadra biancoceleste non si limita solo alla prestazione, ma abbraccia anche il futuro e la necessità di chiarezza sul progetto. Tra i temi toccati anche il rinnovo di Basic. Le sue parole:

SULLA RINNOVO DI BASIC – «Rinnovare il contratto di Basic? Sono i giocatori che devono dimostrare di voler rimanere alla Lazio; in questo caso specifico, dipende da qual è il progetto. Facciamo chiarezza sugli obiettivi, poi serve una strategia precisa. Io credo che qui manchi molto di tutto questo».

LA PARTITA CON L’ATALANTA – «Domenica ho guardato la Lazio con attenzione ed entusiasmo, è stata una squadra che voleva imporre il suo gioco a Bergamo. Ha giocato un buon calcio contro un’ottima squadra, poi nel secondo tempo c’è stato un ribaltamento; bisogna capire il momento. Io non credo che la squadra sia scarsa, ha valori tecnici. Serve equilibrio e trovare continuità».

SUL RECORD DI GOL – «In Italia c’è questa mentalità, la prima cosa che si dice a fine partita è ‘non abbiamo subito niente’. Non c’è la mentalità di andare sempre a fare gol, che invece è la mentalità europea. L’idea di Chivu mi piace, anche Baroni lo scorso anno mi è piaciuto. Mi piacerebbe che nel campionato italiano si pensasse di più a far divertire».