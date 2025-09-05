Rambaudi sicuro sulla sua Lazio. Ecco cosa ha detto l'ex biancoceleste - Lazio News 24

Roberto Rambaudi, ex giocatore della Lazio, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla squadra biancoceleste

Roberto Rambaudi, ex calciatore e ora commentatore sportivo, ha espresso il suo punto di vista sulla situazione attuale della Lazio ai microfoni di Radiosei, sottolineando l’importanza per il club biancoceleste di centrare nuovamente la qualificazione alle competizioni europee. Secondo Rambaudi, infatti, la squadra di Maurizio Sarri ha non solo il dovere ma anche l’obbligo di tornare in Europa, obiettivo che rappresenterebbe un segnale chiaro di crescita e di conferma dopo la stagione passata.

Rambaudi ha spiegato che Sarri ha un buon punto di partenza: «Il tecnico può costruire il proprio percorso partendo da una base solida di giocatori che ha già dimostrato capacità e crescita nel corso della scorsa stagione. Migliorare significa saper prendere quanto di buono è stato fatto e moltiplicarlo. La Lazio ha dunque il dovere di migliorarsi e raggiungere l’Europa.»

Secondo l’ex calciatore, il rischio più grande per la Lazio sarebbe quello di non centrare questo obiettivo: «Non arrivare in Europa sarebbe un vero fallimento per una squadra che ha le potenzialità per competere a questi livelli.»

Rambaudi ha poi evidenziato l’importanza dell’approccio tattico: «Sarri deve trovare la strada giusta, quella che abbiamo intravisto nella partita di domenica. Non si può pensare di giocare passivamente in base agli avversari. La Lazio deve avere lo spartito giusto, quello che Sarri ha sperimentato a Napoli, per imporre il proprio gioco. Questo è ciò che mi piace vedere.»

Ha aggiunto inoltre un punto importante: «Non avere le coppe non è un vantaggio. Le competizioni europee permettono alla squadra di fare esperienza, di migliorare l’intesa e di acquisire consapevolezza. Lo scorso anno, diversi fattori, tra cui la mancanza di rinforzi e alcuni infortuni, hanno inciso sul calo di rendimento della Lazio.»

Infine, un cenno alla convocazione in Nazionale di Tavares: «È un segnale molto positivo. Tavares può tornare a esprimersi al meglio, con entusiasmo e senza concentrarsi solo sugli aspetti difensivi. Da lui ci si aspetta il massimo rendimento. Nel calcio, alla fine, conta soprattutto vincere.»

Le parole di Rambaudi lasciano quindi intendere che la Lazio deve puntare deciso all’Europa, partendo dalla crescita interna e dalla valorizzazione dei propri giocatori.