Rambaudi a 360 gradi sulla Lazio: «Il Milan è forte, punto debole la difesa. Mercato? Noslin per Ilic credo si possa fare. Insigne? Non sarà determinante»

Rambaudi a 360 gradi sulla Lazio. L’analisi dell’ex calciatore tra prossima sfida di campionato dei biancocelesti e il calciomercato di gennaio

Roberto Rambaudi ha commentato il prossimo match della Lazio contro il Milan, parlando anche del mercato e delle prospettive per i biancocelesti, tra cui l’arrivo di Insigne.

LA SFIDA CON IL MILAN – «Il Milan è forte, il loro punto leggermente debole è la difesa, ma sta comunque lavorando bene; Gabbia cresce, con Pavlovic e Tomori formano una difesa con interpreti sì di livello, ma non altissimo. Poi però hanno gli esterni forti, Saelemaekers fa bene entrambe le fasi. Il Milan lotterà per lo scudetto».

OPERAZIONE NOSLIN-ILIC – «Credo che si possa fare. A Verona Noslin ha fatto un certo tipo di calcio in una squadra che doveva salvarsi, aveva voglia di imporsi, poi fatto quel passo si è adagiato; sembra gli manchi la fame. Si fermano inconsciamente, è un limite che hanno. Il rientro di Castellanos è molto importante, poi il recupero di Rovella darà ancora qualcosa in più».

MERCATO DI GENNAIO – «Io sono sempre contrario, non si deve ‘prendere tanto per’; serve intervenire con profili funzionali. E questo lo dico a prescindere dalla situazione economica attuale della Lazio».

INSIGNE – «Per me non sarà determinante, ma sono certo che se Sarri lo vuole è perché sa che può dargli qualcosa di importante. Non parlo comunque di titolarità ma di coinvolgimento che può far bene a lui e alla squadra».

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio, notizie del giorno | LIVE Tempo reale