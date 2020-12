Radiosei, Abbate: «Oggi Ramos e Milinkovic dal 1′, dubbi in porta e sulle fasce»

Alberto Abbate ai microfoni di Radiosei su BVB-Lazio

Il giornalista de Il Messaggero Alberto Abbate ha parlato delle probabili scelte di Inzaghi in vista della gara di questa sera in UEFA Champions League.

«Non ho dubbi che giocheranno Milinkovic e Luiz Felipe. Ho dubbi invece sugli esterni: non capisco come possa essere confermato Fares dopo l’ultima partita. Lazzari non sta benissimo, ma mi tengo la possibilità che possa giocare lui con Marusic a sinistra. Ho poi la curiosità di vedere chi giocherà in porta tra Reina e Strakosha. Io sono deluso da Fares per adesso rispetto alle aspettative alte che avevo, ma ha delle attenuanti che sono la mancata preparazione, gli infortuni, la durata dell’operazione, l’estate molto particolare e il salto dalla SPAL alla Lazio. Ha delle attenuanti oggettive».