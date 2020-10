Radiosei, Abbate: «Fares tornato da Bruges con la febbre, Lazzari può esserci a Torino»

Il giornalista Alberto Abbate de Il Messaggero ha parlato a Radiosei.

Il giornalista de Il Messaggero Alberto Abbate ha parlato a Radiosei nel pomeriggio. Ecco le sue parole circa i test della mattinata. «Patric non dovrebbe avere nulla, Vavro rientrerà a disposizione perchè non era in lista UEFA ma è nella lista per il campionato. Fares è tornato da Bruges col preparatore Fonte e aveva la febbre, quindi preoccupa. La Lazio ha quasi la certezza che Lazzari farà parte della spedizione, speranze anche su Immobile. Sono sicuramente out Luis Alberto, Luiz Felipe e Leiva. In porta col Torino ci sarà ancora Reina. Cataldi è sparito dai radar il 18 ottobre e secondo me servirebbe più di chiunque altro data la contemporanea indisponibilità di Leiva ed Escalante».