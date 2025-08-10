 Quote Scudetto Lazio: quanto vale il sogno tricolore per la squadra di Sarri?
Connect with us

News

Quote Scudetto Lazio: quanto vale il sogno tricolore per la squadra di Sarri?

News

Lazio, abbonamenti da record: superata quota 27.500, ora si punta al podio dell’era Lotito

News

Flaminio Lazio, spunta l'indiscrezione: «A fine agosto i biancocelesti invieranno tutti i documenti utili»

Calciomercato News

Calciomercato Lazio: i motivi del blocco e la strategia dietro le quinte

News

Calciomercato Lazio: difesa in emergenza, ma quel giocatore è vicino all’addio

News

Quote Scudetto Lazio: quanto vale il sogno tricolore per la squadra di Sarri?

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

Sarri
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Quote Scudetto Lazio: quanto vale il sogno tricolore per la squadra di Sarri? La statistica clamorosa

La quota per il tricolore della Lazio quota per il tricolore biancoceleste oscilla generalmente in un range che va da 30.00 a 35.00. Questo significa che puntando 10 euro, se ne vincerebbero tra i 300 e i 350.

Il confronto con le favorite

Per dare un contesto a queste cifre, è utile confrontarle con quelle delle squadre ritenute favorite per il titolo:

  • Napoli e Inter: Sono le principali candidate alla vittoria finale, con quote molto basse che si attestano tra 2.50 e 4.25.
  • Milan e Juventus: Formano il secondo gruppo di contendenti, con quote che variano generalmente tra 4.50 e 6.50.
  • Roma e Atalanta: Si posizionano subito prima della Lazio, in una fascia intermedia con quote che vanno da 12.0025.00.

Le quote indicative dei principali bookmaker

Ecco una tabella riassuntiva con le quote indicative per la Lazio vincente dello Scudetto, basate sulle rilevazioni di alcuni dei più noti operatori.

BookmakerQuota Indicativa
Snai33.00
Sisal30.00
Eurobet34.00
Bet36533.00 (equivalente di 33/1)

Perché queste quote?

Le quote relativamente alte per la Lazio riflettono le incognite che il club si porta dietro in questa stagione: il blocco del mercato in entrata è il fattore più penalizzante, seguito dall’emergenza in difesa con cui la squadra inizierà il campionato. I bookmaker prezzano questo rischio. Tuttavia, la presenza di un allenatore di alto livello come Maurizio Sarri impedisce che la quota salga ulteriormente, lasciando aperta la porta a quella che sarebbe una vera e propria impresa sportiva.o oscilla generalmente in un range che va da 30.00 a 35.00. Questo significa che puntando 10 euro, se ne vincerebbero tra i 300 e i 350.

Il confronto con le favorite

Per dare un contesto a queste cifre, è utile confrontarle con quelle delle squadre ritenute favorite per il titolo:

  • Napoli e Inter: Sono le principali candidate alla vittoria finale, con quote molto basse che si attestano tra 2.50 e 4.25.
  • Milan e Juventus: Formano il secondo gruppo di contendenti, con quote che variano generalmente tra 4.50 e 6.50.
  • Roma e Atalanta: Si posizionano subito prima della Lazio, in una fascia intermedia con quote che vanno da 12.0025.00.

Le quote indicative dei principali bookmaker

Ecco una tabella riassuntiva con le quote indicative per la Lazio vincente dello Scudetto, basate sulle rilevazioni di alcuni dei più noti operatori.

BookmakerQuota Indicativa
Snai33.00
Sisal30.00
Eurobet34.00
Bet36533.00 (equivalente di 33/1)

Perché queste quote?

Le quote relativamente alte per la Lazio riflettono le incognite che il club si porta dietro in questa stagione: il blocco del mercato in entrata è il fattore più penalizzante, seguito dall’emergenza in difesa con cui la squadra inizierà il campionato. I bookmaker prezzano questo rischio. Tuttavia, la presenza di un allenatore di alto livello come Maurizio Sarri impedisce che la quota salga ulteriormente, lasciando aperta la porta a quella che sarebbe una vera e propria impresa sportiva.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.