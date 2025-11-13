Qualificazioni Mondiali, l’Italia vince ma non dilaga: contro la Moldova vittoria per 2-0. Più di 80 minuti per Zaccagni, ma senza incidere particolarmente

L’Italia di Gennaro Gattuso conquista una vittoria importante contro la Moldova nella nona giornata delle Qualificazioni Mondiali, seppur senza goleada, con un 2-0 che consolida il percorso delle qualificazioni mondiali in vista dell’ultimo decisivo incontro contro la Norvegia.

Dopo 88 minuti di dominio, è Mancini a sbloccare la partita, segnando la rete del vantaggio, seguito dal raddoppio di Pio Esposito, che subentrato ad Raspadori all’inizio della ripresa, firma il 2-0 che chiude il match.

Zaccagni protagonista, ma senza gol: Italia in crescita nonostante le difficoltà iniziali

Nonostante il risultato che non permette ancora all’Italia di assicurarsi il pass diretto per il Mondiale, questa vittoria è fondamentale per il percorso di crescita della squadra, soprattutto dopo un avvio difficile nelle qualificazioni.

Con lo scontro diretto contro la Norvegia ormai alle porte, l’Italia ha bisogno di vincere con uno scarto maggiore di quello attuale della squadra di Stale Solbakken, che ha un vantaggio di 17 gol nella differenza reti.

Mattia Zaccagni, titolare e protagonista nella prima frazione di gioco, è stato uno dei giocatori più attivi sul campo, creando diverse occasioni per la squadra. Nonostante le buone opportunità, il giocatore della Lazio non è riuscito a concretizzare in termini di realizzazioni. Zaccagni è uscito al minuto 82 per fare spazio a Frattesi, ma la sua prestazione ha comunque contribuito in maniera significativa al gioco offensivo della squadra.

La partita che conta: Italia e Norvegia per il pass diretto al Mondiale

Con la vittoria contro la Moldova, l’Italia mantiene vive le speranze di qualificazione diretta, ma tutto dipenderà dal confronto con la Norvegia, dove sarà necessario non solo vincere, ma farlo con un ampio margine. La qualificazione resta nelle mani degli azzurri, che dovranno dare il massimo per conquistare il primo posto e staccare il pass per il Mondiale.