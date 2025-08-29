Qualificazioni Mondiali: Hysaj tra i convocati dell’Albania di Sylvinho, la lista completa scelta dal ct della Nazionale

Si avvicina la sosta per le nazionali e, con essa, anche le sfide decisive per la corsa ai prossimi Mondiali di calcio. La Federazione calcistica dell’Albania ha reso nota la lista ufficiale dei convocati per gli impegni di settembre, che vedranno la selezione guidata da Sylvinho affrontare due avversari chiave: Gibilterra e Lettonia.

Tra i nomi più rilevanti figura Elseid Hysaj, 30 anni, terzino destro della Lazio e pilastro della retroguardia albanese. Con oltre 80 presenze in nazionale, l’ex difensore di Napoli ed Empoli è considerato uno dei leader dello spogliatoio, apprezzato per la sua esperienza internazionale e per la capacità di interpretare al meglio entrambe le fasi di gioco.

Alla guida della squadra c’è Sylvinho, ex terzino brasiliano di Arsenal, Celta Vigo e Barcellona, nonché già assistente tecnico in vari club europei. Dal 2023 commissario tecnico dell’Albania, Sylvinho ha impostato un calcio dinamico e organizzato, puntando su un mix equilibrato di veterani e giovani talenti per cercare la qualificazione a un Mondiale che avrebbe un forte valore storico per il Paese.

Oltre ad Hysaj, la lista include calciatori che militano in campionati di alto livello in Italia, Inghilterra e Turchia, segno della crescita qualitativa del movimento calcistico albanese. L’obiettivo è chiaro: ottenere il massimo bottino di punti per restare nelle prime posizioni del girone e avvicinarsi al sogno Mondiale.

Le partite in programma saranno decisive:

Albania – Gibilterra : una sfida in cui i rossoneri dovranno imporsi senza esitazioni, sfruttando il divario tecnico e l’esperienza del gruppo.

: una sfida in cui i rossoneri dovranno imporsi senza esitazioni, sfruttando il divario tecnico e l’esperienza del gruppo. Lettonia – Albania: incontro potenzialmente più complesso, vista la solidità difensiva della formazione baltica.

Portieri: Thomas Strakosha, Elhan Kastrati, Mario Dajsinani;

Difensori: Elseid Hysaj, Ivan Balliu, Mario Mitaj, Naser Aliji, Marash Kumbulla, Ardian Ismajli, Berat Djimsiti, Arlind Ajeti, Adrian Bajrami;

Centrocampisti: Ylber Ramadani, Juljan Shehu, Kristjan Asllani, Qazim Laçi, Adrion Pajaziti, Nedim Bajrami, Medon Berisha, Arbër Hoxha, Jasir Asani, Ernest Muçi;

Attaccanti: Armando Broja, Myrto Uzuni, Rey Manaj, Mirlind Daku.