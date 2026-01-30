Przyborek Lazio, il giocatore è a Roma! In programma le visite mediche

Przyborek Lazio, il giocatore è appena arrivato a Roma e si sottoporrà alle consuete visite mediche in programma oggi

Il calciomercato della Lazio si accende con un’operazione orientata al futuro. La società capitolina ha annunciato ufficialmente l’arrivo a Roma di un nuovo rinforzo per il reparto avanzato, confermando la volontà di investire su profili giovani e di respiro internazionale.

Adrian Przyborek atterra a Roma: i dettagli dell’accordo

Il protagonista di questo trasferimento è Adrian Przyborek, promettente ala d’attacco nata nel 2007. Il ragazzo giunge dal Pogon Szczecin, club polacco dove si è messo in luce per doti tecniche e rapidità. La società biancoceleste ha accolto il calciatore con un post su X, dando il via formale alla sua avventura in Italia dopo una trattativa condotta sotto traccia per anticipare la concorrenza europea.

Visite mediche e firma per Adrian Przyborek

Secondo quanto riferito dal portale di Alfredo Pedullà, la giornata odierna sarà decisiva per completare l’iter burocratico. Przyborek è atteso in clinica per sottoporsi ai test clinici di rito, passaggio fondamentale prima della ratifica ufficiale. Una volta ottenuta l’idoneità sportiva, il giovane talento si recherà in sede per siglare il contratto pluriennale che lo unirà alla formazione guidata dal presidente Claudio Lotito.

Il futuro della Lazio con Adrian Przyborek

L’inserimento di Przyborek nell’organico laziale rappresenta un tassello importante per la linea verde del club. Inoltre l’esterno offensivo sia pronto a mettersi subito a disposizione dello staff tecnico per iniziare il suo percorso di crescita nel calcio italiano.

