Przyborek Lazio, Romano rivela: «C’è l’accordo di massima, dettagli da definire». Le cifre
Przyborek Lazio, l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha rilasciato delle dichiarazioni sul giocatore che i biancocelesti stranno trattando
Adrian Przyborek si appresta a diventare un nuovo giocatore della Lazio in base a quanto emerso nella giornata odierna. Infatti Fabrizio Romano si è espresso sul giocatore del Pogon Szczecin nel mirino del direttore sportivo Angelo Fabiani.
E’ stato trovato un accordo con il giocatore e l’esperto di mercato ha riportato le cifre dell’operazione in entrata. Già la giornata di domani potrebbe diventare decisiva per la chiusura della trattativa. Le sue parole:
«La Lazio ha raggiunto un accordo di massima per l’acquisto di Adrian Przyborek dal Pogon Szczecin. 4,5 milioni di euro di compenso fisso più bonus e una clausola del 20% sulla futura cessione al club polacco, accordo raggiunto con il giocatore. Dettagli finali da definire, poi visite mediche».
