Gila Milan, dialogo aperto con Lotito! Le novità sul difensore

Gila Milan, il club rossonero lavora per assicurarsi le prestazioni del difensore centrale della Lazio. Le novità

Il Milan rompe gli indugi e punta con decisione a blindare la difesa del futuro. L’obiettivo numero uno per la prossima stagione ha un nome e un cognome ben precisi: Mario Gila. Il centrale spagnolo della Lazio è diventato il fulcro di una trattativa che la dirigenza rossonera vuole chiudere con largo anticipo per bruciare la concorrenza.

Blitz di Furlani per blindare Mario Gila

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani è sceso in campo in prima persona per condurre i dialoghi con Claudio Lotito. L’obiettivo del Milan è ottenere il “sì” definitivo di Mario Gila già in primavera, assicurandosi il giocatore per giugno. L’operazione è considerata fattibile: la richiesta dei biancocelesti si aggira intorno ai 20 milioni di euro per il difensore classe 2000, un investimento che via Aldo Rossi è pronta a sostenere per alzare il livello del reparto arretrato in vista degli impegni europei della prossima stagione.

Strategia Milan: anticipare i tempi per Gila

Il piano rossonero è chiaro: non aspettare l’estate. La volontà di accelerare i tempi per lo spagnolo nasce dalla necessità di evitare aste internazionali o inserimenti di altre big (anche l’Inter avrebbe sondato il terreno). Il difensore ex Real Madrid, attualmente in scadenza nel 2027, ha convinto tutti per affidabilità e margini di crescita. I dialoghi tra Furlani e Lotito, secondo la “Rosea”, sono più che aperti e proseguiranno nelle prossime settimane per limare i dettagli economici, specialmente considerando che il 50% della futura rivendita spetta alle Merengues.

