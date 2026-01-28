Przyborek arriva alla Lazio! Chi è il nuovo talento della squadra di Sarri

Przyborek sarà un nuovo rinforzo della Lazio: giovane talento polacco in arrivo dal Pogon per rafforzare il reparto offensivo

La Lazio ha messo a segno un colpo importante sul calciomercato con l’ingaggio di Adrian Przyborek, giovane trequartista polacco che si è messo in luce con il Pogon Szczecin. Come riportato in esclusiva da Alfredo Pedullà su X, il 19enne ha firmato con il club biancoceleste, un acquisto che arricchisce la rosa a disposizione di Maurizio Sarri e che arriva a coronamento di una lunga trattativa.

Przyborek, noto per le sue capacità tecniche e la sua visione di gioco, è un trequartista versatile, in grado di giocare anche come seconda punta. Con un futuro brillante davanti a sé, è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio europeo. La Lazio, superando una forte concorrenza internazionale, è riuscita ad assicurarsi il giovane polacco, il quale ha attirato l’interesse di numerosi club di livello, tra cui due squadre della Premier League, una delle tre migliori squadre del Portogallo, un club francese di alto livello, e due squadre della MLS, oltre a club in Austria e Germania.

Przyborek, un talento in crescita: il percorso

Il percorso calcistico di Przyborek si è sviluppato completamente nel vivaio del Pogon Szczecin. Dopo essersi messo in mostra nel settore giovanile, è approdato rapidamente in prima squadra, diventando il primo giocatore classe 2007 a esordire nella Ekstraklasa, la massima serie polacca, già nel febbraio 2023. Prima del suo debutto nella massima serie, aveva giocato per la seconda squadra del Pogon, con cui ha continuato a alternarsi fino alla sua definitiva consacrazione.

Nel 2024, a soli 17 anni, Przyborek ha segnato il suo primo gol in Ekstraklasa, in una partita vinta 5-0 contro il Ruch Chorzow. La sua crescita è stata esponenziale, e quest’anno ha messo a segno tre gol in 19 presenze, confermando la sua qualità e il suo potenziale. La sua firma sul contratto professionistico è arrivata nel 2022, e ora, dopo aver attirato l’attenzione di numerosi top club, si appresta a vivere una nuova avventura in Serie A con la Lazio.

Przyborek, un futuro promettente con Sarri

L’arrivo di Przyborek rappresenta un investimento a lungo termine per la Lazio, che ha messo sotto contratto un talento che può essere determinante non solo nel presente, ma anche nel futuro della squadra. Sarri, infatti, potrà contare su un giocatore dalla grande tecnica e visione di gioco, ideale per arricchire il reparto offensivo e apportare freschezza alla manovra biancoceleste.

Le aspettative su Przyborek sono alte, tanto che in Polonia viene già paragonato a Khvicha Kvaratskhelia, il gioiello georgiano del Napoli. Con il suo arrivo, la Lazio si prepara a rafforzare ulteriormente un attacco che punta a essere sempre più competitivo in Italia e in Europa.

