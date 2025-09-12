Pruzzo: «Lazio, contro il Sassuolo bisogna vincere! Per il Derby serve solo una cosa» - Lazio News 24

Lazio, Pruzzo: «Contro il Sassuolo occasione da non sprecare. Serve fiducia per il Derby»

L’ex attaccante e opinionista Roberto Pruzzo ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Radio sulla situazione delle due squadre della Capitale in vista del prossimo turno di campionato. La Lazio, impegnata in trasferta contro il Sassuolo, e la Roma, che affronterà il Torino, sono chiamate a ottenere risultati positivi per presentarsi al meglio all’attesissimo Derby della Capitale.

Secondo Pruzzo, la Lazio ha reagito bene dopo l’avvio complicato in campionato e ora ha la concreta possibilità di trovare continuità, approfittando di un Sassuolo in difficoltà.

Lazio favorita contro il Sassuolo: parola di Pruzzo

«La Lazio si è ripresa dalla batosta iniziale» – ha spiegato Pruzzo durante l’intervista – «Affronterà un Sassuolo che prende tanti gol e che fatica a trovare equilibrio. Seppur con l’incognita legata al rientro dei giocatori dalle Nazionali, sulla carta la Lazio è favorita. È l’occasione giusta per arrivare al Derby con fiducia».

L’ex centravanti ha sottolineato come la sfida del Mapei Stadium rappresenti un’opportunità chiave per la squadra di Sarri, che dovrà approfittare di una difesa neroverde non impeccabile. Il tecnico biancoceleste si affiderà alla spinta dei suoi uomini più rappresentativi, tra cui Zaccagni e Romagnoli, entrambi pronti a partire titolari. Rimane in dubbio la presenza di Lazzari, ma l’ossatura della squadra sembra ormai definita.

Lazio e Roma verso un Derby ad alta tensione

Pruzzo ha parlato anche della Roma, che sfiderà un Torino ancora in costruzione: «La Roma è favorita nettamente, ma deve confermare sul campo il buon momento. Lazio e Roma hanno entrambe un’occasione d’oro: vincere questo turno significherebbe presentarsi al Derby con slancio, motivazione e maggiore sicurezza».

La Lazio, dunque, è chiamata a una prestazione convincente. Una vittoria contro il Sassuolo non solo consoliderebbe la classifica, ma darebbe anche una forte spinta emotiva a pochi giorni dal match più sentito dell’anno dai tifosi biancocelesti.

Con oltre 6000 sostenitori laziali attesi al Mapei Stadium, la squadra potrà contare su un supporto importante per inseguire il secondo successo consecutivo in campionato. Il cammino verso il Derby passa da Reggio Emilia, e la Lazio non può permettersi di fallire.