 Provstgaard Lazio, per il centrale la grande occasione contro l'Inter in caso di forfait di Romagnoli. Le ultime
2 ore ago

Provstgaard
Dc Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Oliver Provstgaard

Provstgaard Lazio: pronto a sostituire Romagnoli, test di maturità a San Siro. Una prova di maturità per il centrale danese.

In casa Lazio si attendono con apprensione gli esiti della risonanza magnetica di Alessio Romagnoli, in programma oggi. Secondo quanto riportato da Repubblica, da Formello non trapela grande ottimismo: la speranza è che si tratti soltanto di una contrattura, ma il rischio di una nuova lesione muscolare resta concreto. In ogni caso, Maurizio Sarri si sta già preparando a ogni eventualità, studiando il piano B per la prossima sfida di campionato.

Se Romagnoli dovesse alzare bandiera bianca, il tecnico biancoceleste è pronto a puntare su Thomas Provstgaard, giovane difensore danese che ha già dimostrato di poter reggere la pressione della Serie A. Il centrale classe 2002, 1,94 di altezza e mancino naturale, era stato titolare nelle prime due giornate di campionato, quando Romagnoli era squalificato, e aveva offerto prestazioni solide e convincenti. Ora potrebbe toccare di nuovo a lui, questa volta in una cornice prestigiosa come San Siro, dove la Lazio affronterà l’Inter di Chivu.

Per Provstgaard, la gara rappresenterà un vero test di maturità. La fiducia dello staff è totale: il difensore ha mostrato personalità, ordine e concentrazione, qualità preziose per un giocatore alla prima stagione completa in Serie A. Con Gila al suo fianco, la coppia difensiva della Lazio manterrebbe equilibrio, abbinando fisicità e velocità.

