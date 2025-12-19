Provedel carica la Lazio: «Dobbiamo cercare la perfezione. Noi vogliamo raggiungere quel grande obiettivo» - Lazio News 24

Provedel carica la Lazio: “Contro la Cremonese servirà la perfezione”. La situazione non lascia dubbi

Alla vigilia della sfida contro la Cremonese, Ivan Provedel ha parlato in un’intervista rilasciata al Match Program, condivisa sui canali ufficiali della Lazio. Il portiere biancoceleste ha affrontato temi legati alla stagione, alle recenti prestazioni e ai suoi obiettivi futuri.

Quando gli è stato chiesto quanta carica abbia lasciato l’impresa contro il Parma, Provedel ha commentato: “La vittoria di Parma ci ha dato entusiasmo e soprattutto la convinzione che il lavoro quotidiano ripaga sempre. Se continuiamo a impegnarci al massimo, possiamo ottenere risultati simili. La mia parata nel finale? Sono contento di aver contribuito al successo della squadra”.

Guardando alla Cremonese, una delle sorprese della stagione, Provedel ha sottolineato: “Affronteremo una squadra organizzata e difficile. Sarà fondamentale curare ogni dettaglio, perché solo una Lazio perfetta potrà portare a casa i tre punti”.

Riflettendo sull’anno appena trascorso, il portiere ha dichiarato: “Il 2025 mi ha permesso di crescere e di giocare con continuità per la Lazio. Spero che il prossimo anno possa offrirmi le stesse opportunità per migliorare ancora”.

Il 2025 è stato anche l’anno in cui Provedel si è confermato come il portiere con più parate del campionato. A riguardo, ha detto: “Incontrare il ct Gattuso a Formello è stato un bel momento. Il mio obiettivo principale resta dare il massimo con la Lazio, tutto il resto arriverà naturalmente”.

Dopo quattro stagioni in biancoceleste, con 49 clean sheet all’attivo, Provedel ha aggiunto: “Rimanere qui per così tanto tempo è un motivo d’orgoglio. Voglio continuare a dimostrare giorno dopo giorno di meritare questa maglia”.

Infine, parlando dei grandi portieri del passato, Provedel ha confessato: “Mi sarebbe piaciuto allenarmi con Marchegiani e Peruzzi. Avrei potuto imparare molto da loro”.

Con questa intervista, Provedel conferma il suo ruolo di punto fermo della Lazio e la sua ambizione di continuare a crescere, sia a livello individuale che di squadra.

