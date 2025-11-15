Provedel Lazio, il portiere con Sarri ha ritrovato finalmente il suo livello: i numeri premiano le prestazioni

Provedel Lazio, il portiere è ritornato ai suoi livelli dopo un periodo non facile. Il merito è sicuramente del lavoro fatto da Sarri. Le ultime

La storia di Provedel in questa stagione è una delle rinascite più sorprendenti del campionato. Ivan Provedel è tornato a essere quel portiere capace di cambiare il volto delle partite, restituendo sicurezza e solidità a tutta la squadra. Un percorso di risalita che porta in modo evidente la firma di Maurizio Sarri, l’allenatore che ha saputo restituirgli fiducia, centralità e serenità dopo un’annata complicata, segnata da infortuni, panchine e perdita di certezze.

Sarri, come spesso accade con i suoi giocatori, è ripartito da un concetto fondamentale: fiducia totale. Ha riportato Provedel al centro del progetto tecnico, ricostruendolo sia sul piano mentale sia su quello tecnico, trasformando la parabola di Provedel in un esempio di come la continuità e l’appoggio dell’allenatore possano ribaltare un destino che sembrava segnato. I numeri parlano chiaro: con 44 parate totali – almeno otto più di qualsiasi altro portiere del campionato – e un’impressionante percentuale dell’83,02%, Provedel è tornato ai vertici della Serie A. Le 31 parate da dentro l’area e il dato degli Expected Goals lo confermano ulteriormente: ha evitato 6,2 reti rispetto alla media attesa, subendone solo 9 a fronte di 15,2 xG concessi. A queste statistiche si aggiungono i sei clean sheet in undici partite, cioè il 55% delle gare disputate. Una base di solidità che rende ancora più forte il concetto di Provedel.

Ma c’è un’altra figura decisiva in questa rinascita: Nenci, il preparatore dei portieri, tornato nello staff tecnico insieme a Sarri. Il Corriere dello Sport sottolinea come il rapporto tra Provedel e Nenci sia stato determinante, lo stesso che aveva permesso al portiere di esplodere nel suo primo triennio in biancoceleste. Con Nenci, Provedel ha ritrovato equilibrio, ritmo, lucidità e quella cura dei dettagli che lo rende oggi l’unico giocatore della rosa ad aver giocato ogni singolo minuto: 990 minuti complessivi, sempre in campo e sempre decisivo.

Il rendimento di Provedel è la somma del lavoro dell’allenatore, della competenza dello staff e della maturità del portiere stesso. Le parate decisive contro Lookman, Thuram, Moreo e Krstovic hanno portato punti pesanti e rinnovato entusiasmo. Dopo aver vissuto la frustrazione di perdere il posto, Provedel è tornato grande nel modo più semplice e più professionale: lavorando in silenzio, con umiltà e determinazione.

E oggi, la sua rinascita rappresenta uno dei pilastri su cui Sarri sta ricostruendo l’identità della squadra. Provedel Lazio non è solo un binomio tecnico: è la storia di una ritrovata leadership.