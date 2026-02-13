Provedel: «Contro la Dea proveremo a vincere! Sarri ci trasmette la sua passione. Futuro? Dico questo»

Ivan Provedel, portiere della Lazio, ha rilasciato un’intervista ai canali del club alla vigilia della gara con l’Atalanta. Le sue dichiarazioni

Ci siamo quasi! Domani riflettori puntati sullo Stadio Olimpico per Lazio Atalanta! La 25a giornata del campionato Serie A 2025/26 promette emozioni spettacolari. L’appuntamento con la Dea è fissato per le ore 18. In merito, alla vigilia è intervenuto ai canali del club Ivan Provedel. Vi riportiamo le sue dichiarazioni:

VITTORIA IN COPPA ITALIA – «Una vittoria che ha lasciato tanto, ci consente di sopperire alla stanchezza dell’impegno ravvicinato e regala entusiasmo perché venivamo da un periodo in cui faticavamo a ottenere dei risultati positivi».

RIGORI – «Ho sempre lavorato per cercare di pararli, anche se per un periodo non ci sono riuscito. A Bologna ne ho respinto uno, ma il merito è stato dei miei compagni che hanno segnato calciandoli perfettamente. Altrimenti sarebbe stato tutto inutile. Chiffi durante i rigori mi ha semplicemente ricordato di mantenere entrambi i piedi sulla linea, è un modo degli arbitri in generale per evitare di far ripetere il tiro dal dischetto».

ATALANTA – «L’Atalanta è una squadra fortissima che sta attraversando un periodo di grande forma. Sarà una sfida difficile, ma non avrà niente a che vedere con la Coppa Italia, visto che manca ancora tanto tempo alla semifinale di andata. Cercheremo di prepararla nel miglior modo possibile per provare a vincere. Marco Carnesecchi lo conosco da qualche anno, abbiamo giocato contro anche in cadetteria. Per me è uno dei portieri più forti, l’ho sempre ammirato per come interpreta il ruolo. È persino un bravo ragazzo, proverò a rubargli qualcosa».

SARRI – «Il mister è sempre stato molto determinato e affamato! Forse non aver allenato per un po’ di tempo gli ha dato ancora più voglia rispetto a prima. Lui riesce a trasmetterci la propria passione e noi cerchiamo di fare ugualmente. I nuovi arrivati sono prospetti importanti, ma sono giovani e vanno aspettati con pazienza. Motta è un bravo portiere, è giovane e lavorando bene può avere una grande carriera perché ha talento ed è un ragazzo serio».

TRUBIN CHAMPIONS LEAGUE – «Mi ha fatto un bell’effetto, sono stato felice per lui. Ha fatto un grande gol, non era facile. Vedere la gioia che ha regalato alla squadra è comprensibile, mi sono un po’ emozionato».

PROVEDEL IERI VS OGGI – «Ogni giorno per me si riparte da zero. Nel 2023 ero un altro Provedel, vivevo un percorso differente! Mi alleno per dare il meglio, spero di poter migliorare ancora per dimostrare di meritare la Lazio. In quanto al futuro, sono contento di essere qui, non guardo troppo lontano e penso solo a dare il massimo in ogni allenamento e partita».

