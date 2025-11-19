 Protti: «Esordio in Coppa UEFA con la Lazio? Non positivo»
Protti al Social Football Summit: «Il mio esordio in Coppa UEFA con la Lazio non fu un ricordo positivo. Però fui felice di questa cosa»

Published

3 ore ago

on

By

Protti

Protti ha parlato durante il Social Football Summit tenutosi quest’anno all’Allianz Stadium di Torino. L’ex Lazio ha ricordato il suo debutto in Coppa Uefa

Durante il Social Football Summit tenutosi quest’anno all’Allianz Stadium di Torino, Igor Protti, ex attaccante della Lazio, ha ripercorso il suo esordio nelle competizioni europee, che avvenne proprio con la maglia biancoceleste. Un debutto in Coppa UEFA che, sebbene significativo, non fu privo di dispiaceri.

SULL’ESORDIO IN COPPA UEFA – «Ho pensato al mio esordio in Coppa UEFA contro la Lazio. Però non è stato un ricordo positivo perché sono stato sostituito a causa di un cartellino rosso ad un mio compagno. Però sono stato contento di esordire a 30 anni in una coppa europea».

Protti ha poi parlato anche del suo rapporto con la Juventus.

SUL RAPPORTO CON LA JUVENTUS – «Io ho sempre segnato contro la Juventus nella mia avventura in Serie A. Quindi la Juve mi ha sempre portato fortuna».

SU L’ESPERIENZA DA SPETTATORE ALLO STADIUM –«Si parla della modernità e di come devono essere gli stadi nel 2025. La mia fortuna è stata quella di poterla vivere da spettatore. Io sono venuto con mio figlio a vedere il mio amico Giorgio Chiellini contro il Barcellona. È stata una bella serata e Giorgio ha fatto pure gol».

