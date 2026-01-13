News
Probabili formazioni Lazio Como, e snodo europeo: le possibili scelte di Sarri e Fabregas
Probabili formazioni Lazio Como, match chiave della 21ª giornata di Serie A: dopo il successo di Verona, i biancocelesti cercano continuità
Dopo l’importante vittoria ottenuta a Verona, Lazio–Como si candida a essere uno spartiacque significativo nella stagione biancoceleste. Il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2025/2026 può dire molto sulle ambizioni europee della squadra allenata da Maurizio Sarri, chiamata a confermare segnali di crescita e solidità.
In casa Lazio, Sarri sembra orientato a confermare il 4-3-3, con alcune scelte mirate tra difesa e centrocampo. In porta spazio a Ivan Provedel, riferimento affidabile del reparto arretrato. Sulle fasce difensive Adam Marusic e Manuel Lazzari, con quest’ultimo favorito dopo l’ingresso convincente al Bentegodi. Al centro della difesa confermata la coppia Mario Gila–Alessio Romagnoli.
In mezzo al campo torna Danilo Cataldi, affiancato da Nicolò Rovella e Kenneth Taylor, chiamato a dare qualità e inserimenti. In attacco, conferme per Matteo Cancellieri, con Ante Ratkov al centro e Mattia Zaccagni di nuovo titolare a sinistra. Possibile panchina per Gustav Isaksen.
Probabile formazione Lazio (4-3-3):
Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Lazzari; Cataldi, Rovella, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni.
Allenatore: Sarri.
Sul fronte Como, Cesc Fabregas dovrebbe confermare il 4-2-3-1, modulo diventato il suo marchio di fabbrica. In porta Jean Butez, difesa con Maxim De Cuyper Van der Brempt, Robin Kempf, Diego Carlos e Moreno.
In mediana Lucas Da Cunha e Máximo Perrone, mentre sulla trequarti agiranno Mergim Vojvoda, Nico Paz e Jesus Rodriguez. In avanti Anastasios Douvikas. Attenzione alla possibile sorpresa Martin Baturina, decisivo nell’ultimo turno contro il Bologna.Butez; Van der Brempt, Kempf, Diego Carlos, Moreno; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas.
Allenatore: Fabregas.
Una sfida che promette intensità e contenuti tattici, con Lazio Como pronta a pesare in modo concreto sul cammino europeo dei biancocelesti.
