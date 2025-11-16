 Le prime pagine sportive nazionali - 16 novembre 2025
Le prime pagine sportive nazionali - 16 novembre 2025

Dia Lazio, oggi è il compleanno del calciatore biancoceleste: gli auguri della società all'attaccante

Infortuni Lazio, la mossa di Lotito per scacciare la maledizione! Il presediente biancoceleste chiama un sacerdote a Formello

Isaksen, l'attaccante della Lazio salva la Danimarca nella gara di qualificazione al Mondiale. Rete nel finale per il pareggio contro la Bielorussia

Lazio Lecce, non solo Castellanos. Maurizio Sarri pronto a riaccogliere in squadra anche un altro giocatore! Le novità in vista del match di campionato

Le prime pagine sportive nazionali – 16 novembre 2025

prime pagine giornali
prime pagine giornali

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. I dettagli

Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. Ecco, allora, le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di oggi in edicola. Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia

la gazzetta dello sport
Le prime pagine sportive nazionali - 16 novembre 2025 25
corriere dello sport 021208pms
Le prime pagine sportive nazionali - 16 novembre 2025 26
tuttosport 021203drb
Le prime pagine sportive nazionali - 16 novembre 2025 27
