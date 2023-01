Primavera Lazio, Cesari nuovo giocatore della squadra di Sanderra, il giovane classe 2004 dal Trastevere compie il grande salto

Dal profilo Facebook del Trastevere Calcio si apprende che Simone Cesari è un nuovo giocatore della Primavera della Lazio, stamattina il ragazzo ha firmato il suo contratto al Centro Sportivo di Formello

COMUNICATO DEL TRASTEVERE– «Un altro giocatore del Trastevere compie il grande salto e approda tra i professionisti in questa sessione di mercato. È con grande orgoglio che annunciamo il trasferimento di 𝗦𝗶𝗺𝗼𝗻𝗲 𝗖𝗲𝘀𝗮𝗿𝗶 alla Lazio. L’esterno difensivo classe 2004, approdato in amaranto nel 2020 e impiegato 11 volte da mister Cioci in questa stagione tra campionato e Coppa Italia, segue le orme di Giulio Scuderi, altro talento del vivaio che nei giorni scorsi ha fatto il grande salto in direzione Firenze grazie al lavoro svolto in tandem dal direttore sportivo Flavio Betturri e dal responsabile del settore giovanile, Fabrizio Ciotti. A Simone va il ringraziamento per quanto fatto in questi anni a Trastevere e l’auspicio che questo sia solo il primo passo verso una grande carriera»