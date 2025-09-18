Prandelli sulla Lazio: «Ha tante idee e potrebbe fare bene considerando il suo ritorno» - Lazio News 24

Lazio, Prandelli elogia Sarri: «Ha idee chiare, può fare un campionato importante»

In vista del tanto atteso Derby della Capitale, l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana, Cesare Prandelli, ha rilasciato una breve ma significativa intervista al programma Dribbling della Rai. Al centro delle sue dichiarazioni, gli allenatori delle due squadre di Roma, con un’attenzione particolare al lavoro svolto da Maurizio Sarri alla guida della Lazio.

Prandelli, oggi coordinatore del settore tecnico della FIGC, ha voluto evidenziare le qualità tattiche dell’attuale tecnico biancoceleste, sottolineando come la Lazio, nonostante un inizio di stagione complicato, abbia tutte le carte in regola per risalire in classifica:

«Sarri è un allenatore con idee chiare su come far giocare una squadra. Sa costruire, sa difendere, e ha una visione precisa del calcio. Naturalmente, molto dipende dagli interpreti in campo, ma sono certo che la Lazio possa fare un campionato più che dignitoso».

Un attestato di stima importante, che arriva in un momento in cui la squadra biancoceleste sta cercando continuità di risultati. Il lavoro di Sarri alla Lazio è stato spesso oggetto di dibattito: da una parte il suo calcio organizzato e a tratti spettacolare, dall’altra le difficoltà di tradurre il dominio del gioco in punti pesanti. Prandelli, tuttavia, non ha dubbi sul valore tecnico e tattico del progetto biancoceleste.

Nel corso dell’intervista, l’ex CT ha anche speso parole per un altro tecnico di spicco della Serie A, Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta e altra figura centrale nel panorama calcistico italiano. Ma è stata proprio la Lazio a ricevere il maggior numero di elogi da parte di Prandelli, a dimostrazione di quanto il progetto di Sarri sia ancora ritenuto valido e competitivo.

Con il Derby Lazio-Roma ormai alle porte, le parole di Prandelli suonano come un incoraggiamento a non sottovalutare il potenziale dei biancocelesti. La Lazio, spesso capace di esaltarsi nei momenti chiave, potrebbe sfruttare la stracittadina per dare una svolta alla stagione e rilanciare le proprie ambizioni, in campionato e in Europa.

In un clima carico di tensione e aspettative, arriva dunque la fiducia di un grande ex del calcio italiano: la Lazio può e deve crederci.