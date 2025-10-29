Curva Nord Lazio, spuntano le polemiche sulla chiusura del settore ospiti contro il Pisa - Lazio News 24

Curva Nord Lazio: il malcontento per la chiusura del settore ospiti a Pisa

In vista della trasferta di giovedì sera a Pisa, è scoppiato il malcontento tra i tifosi biancocelesti dopo la decisione di chiudere il settore ospiti, già sold-out. Ai microfoni di Radio Laziale, alcuni esponenti della Curva Nord Lazio hanno espresso tutto il loro disappunto, sottolineando come la decisione sia stata presa senza motivazioni chiare e senza fornire spiegazioni ufficiali ai sostenitori della squadra.

«Nessuno si aspettava l’ennesimo sopruso nei confronti dei tifosi della Lazio», hanno dichiarato i rappresentanti della Curva Nord Lazio. «Abbiamo fatto richiesta per capire le ragioni della scelta. Più volte abbiamo chiesto se la trasferta fosse aperta e ci avevano dato delle rassicurazioni. Ci sono arrivati decine di messaggi da tifosi che hanno hotel e viaggi già pagati».

Il malumore dei sostenitori riguarda anche la gestione della società. La Curva Nord Lazio ha criticato apertamente il presidente Claudio Lotito per la mancata presa di posizione sulla vicenda. «Il signor Lotito si vanta di essere un Senatore della Repubblica e fa notare di poter entrare dove gli pare, ma lui è stato eletto perché è Presidente della Lazio», hanno affermato i tifosi. «Dovrebbe fare un’interrogazione al Ministro dell’Interno per ottenere spiegazioni sul perché noi tifosi non possiamo andare a Pisa. Ci dà l’ennesima dimostrazione che alla Lazio dei tifosi non gliene frega niente».

L’episodio ha generato un clima di forte tensione tra i sostenitori biancocelesti e le istituzioni, in particolare perché molti tifosi avevano già organizzato viaggi e prenotato strutture ricettive, investendo tempo e denaro per seguire la squadra nella trasferta toscana. La chiusura improvvisa del settore ospiti ha alimentato un senso di ingiustizia, alimentando ulteriormente il legame tra la Curva Nord Lazio e la squadra, ma anche la percezione di distanza tra i tifosi e la dirigenza.

La Curva Nord Lazio ha inoltre sottolineato l’importanza del dialogo e della trasparenza nelle decisioni che riguardano i tifosi. La richiesta di spiegazioni è chiara: capire le motivazioni alla base di una scelta che rischia di penalizzare ingiustamente chi sostiene la squadra da anni, garantendo presenza e sostegno anche in trasferta.

In attesa di chiarimenti ufficiali, la tensione resta alta tra i sostenitori biancocelesti. La vicenda di Pisa evidenzia ancora una volta quanto la Curva Nord Lazio sia sensibile a qualsiasi decisione che possa limitare la partecipazione attiva dei tifosi e mette in luce il desiderio di una maggiore attenzione da parte della società verso chi vive la Lazio con passione e dedizione.

