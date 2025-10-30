 Pisa Lazio, trasferta vietata: rabbia dei tifosi!
Connect with us

News

Pisa Lazio, trasferta vietata ai tifosi biancocelesti: rabbia per lo stop improvviso e corsa contro il tempo per i rimborsi! La Curva Nord chiede chiarezza

News

Pisa, Gilardino studia il modo per fermare la Lazio: contro i biancocelesti risolto un dubbio in difesa, ma restano su Cuadrado e Vural. E resta viva la polemica arbitrale

News

Gila Lazio, numeri da leader e rendimento da top del difensore biancoceleste! Momento d'oro vissuto dal centrale riscoperto da Sarri

News

Pisa Lazio, Sarri valuta cambi di formazione per il match di oggi: dubbio Isaksen sulla sinistra dopo la grande prova con la Juventus

News

Cataldi guida della Lazio? Il Corriere dello Sport celebra il centrocampista biancoceleste: è lui la guida di Sarri tra corsa, gol e assist

News

Pisa Lazio, trasferta vietata ai tifosi biancocelesti: rabbia per lo stop improvviso e corsa contro il tempo per i rimborsi! La Curva Nord chiede chiarezza

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Diabolik Lazio

Pisa Lazio, il CASMS blocca la trasferta a due giorni dal match: oltre mille tifosi penalizzati, la Curva Nord chiede chiarezza

Uno stop improvviso e tanta amarezza tra i tifosi della Lazio. A due giorni dalla sfida contro il Pisa, il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS) del Ministero dell’Interno ha deciso di vietare la trasferta ai sostenitori biancocelesti, motivando il provvedimento con «ragioni di ordine e sicurezza pubblica». Una decisione che ha scatenato la rabbia del popolo laziale, arrivata quando ormai i biglietti erano stati venduti e i piani già organizzati.

Come ufficializzato nella serata di ieri sia dal Pisa che dalla Lazio, i tifosi potranno chiedere il rimborso dei biglietti entro e non oltre le ore 20 di oggi, 30 ottobre, presso il punto vendita in cui è stato emesso il tagliando. I tempi ristretti e la comunicazione tardiva, tuttavia, stanno rendendo complicata la procedura per molti dei circa 1.150 sostenitori che avevano acquistato il biglietto, andato esaurito in appena mezz’ora.

Tifosi infuriati: “Provvedimento tardivo e ingiusto”

Come riportato dal Corriere dello Sport, la protesta non riguarda solo il rimborso del tagliando — del valore di 35 euro — ma anche le spese accessorie già sostenute: viaggi, pernottamenti, permessi di lavoro e altri impegni pianificati per una trasferta ormai saltata. In molti avevano organizzato un weekend lungo, ritrovandosi ora con tutto da cancellare e pochi giorni per recuperare i costi.

La Curva Nord ha espresso il proprio dissenso attraverso radio e social network, chiedendo un intervento diretto del presidente Claudio Lotito, anche nella sua veste di senatore, per ottenere chiarimenti dal Ministero dell’Interno. L’obiettivo è tutelare i tifosi laziali, penalizzati da un provvedimento giudicato tardivo e mal gestito.

Un vero contrordine dell’ultimo minuto che, oltre al danno economico, lascia l’amaro in bocca a una tifoseria pronta a sostenere la squadra anche in trasferta.

Pisa Lazio, trasferta vietata ai tifosi biancocelesti. Arriva l’annuncio dei toscani: ecco come ottenere il rimborso! Tutte le informazioni
Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.