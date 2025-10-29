 Pisa Lazio, Sarri valuta i cambi: le probabili formazioni
Pisa Lazio, Sarri valuta i cambi: ballottaggio Pellegrini-Lazzari e dubbi in mediana. Le probabili formazioni in vista della nona giornata

Lazio, Isaksen in bilico per gennaio? La situazione attuale della squadra biancoceleste. Il punto

Gregucci sulla Lazio: «Bisogna stare attenti al Pisa considerando questa cosa. Servirà giocare bene»

Milan Lazio Women: ecco dove vedere la sfida in tv e streaming! Tutti i dettagli

Pisa Lazio, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dello stadio Arena Garibaldi. Tutte le informazioni

3 ore ago

Sarri
Sarri

Pisa Lazio, possibili rotazioni per la trasferta: Sarri riflette sulla formazione dopo la vittoria con la Juventus. Le probabili formazioni

Dopo il successo contro la Juventus, la Lazio torna a concentrarsi sulla trasferta di Pisa, valida per il turno infrasettimanale di Serie A 2025/2026. Il tecnico Maurizio Sarri, reduce da una vittoria pesante sul piano del morale e della classifica, sta valutando se confermare in blocco l’undici che ha battuto i bianconeri o se introdurre qualche novità in vista dei due impegni ravvicinati in quattro giorni.

Il principale dubbio riguarda la fascia sinistra: Luca Pellegrini, rientrato domenica dopo il trauma contusivo-distorsivo al ginocchio rimediato contro il Genoa, resta in ballottaggio con Manuel Lazzari. In caso di cambio, Adam Marusic tornerebbe sulla corsia destra, mentre l’ex Juventus appare leggermente favorito per partire dal primo minuto.

I nodi di Sarri: difesa e centrocampo

In difesa non sembrano esserci ulteriori variazioni: Mario Gila e Alessio Romagnoli formano una coppia consolidata e difficilmente verranno sostituiti, mentre Ivan Provedel resta il punto fermo tra i pali. Da monitorare la situazione di Provstgaard, che chiede spazio ma con poche chance di partire titolare.

A centrocampo si profilano nuovi interrogativi. Toma Basic, sostituito con i crampi nella gara contro la Juventus, e Mattéo Guendouzi, uscito zoppicante dopo un duro contrasto, restano in dubbio ma dovrebbero comunque essere della partita. Danilo Cataldi, pienamente recuperato, guiderà ancora la regia. Possibile anche l’inserimento dal primo minuto di Matías Vecino, finora subentrato a gara in corso nei big match.

Conferme in attacco per la Lazio

Nel reparto offensivo poche sorprese: Gustav Isaksen, tra i migliori contro i bianconeri, sarà confermato titolare insieme a Mattia Zaccagni, con Boulaye Dia al centro dell’attacco nonostante i fastidi alla caviglia. L’ex Salernitana è in vantaggio su Noslin e Pedro.

Restano invece indisponibili Rovella, Castellanos, Cancellieri, Dele-Bashiru, Gigot e Hysaj, quest’ultimo fermato da una lieve tendinopatia al ginocchio destro.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Vecino, Belahyane, Noslin, Pedro. All.: Sarri.

Quote Pisa-Lazio

QUOTE PISA LAZIO – I biancocelesti di Sarri vanno a far visita al Pisa di Gilardino, alla ricerca di continuità dopo la vittoria contro la Juve.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e Lottomatica.

