 Pisa Lazio, Sarri valuta cambi di formazione: dubbio Isaksen
Connect with us

News

Pisa Lazio, Sarri valuta cambi di formazione per il match di oggi: dubbio Isaksen sulla sinistra dopo la grande prova con la Juventus

News

Pisa, Gilardino studia il modo per fermare la Lazio: contro i biancocelesti risolto un dubbio in difesa, ma restano su Cuadrado e Vural. E resta viva la polemica arbitrale

News

Gila Lazio, numeri da leader e rendimento da top del difensore biancoceleste! Momento d'oro vissuto dal centrale riscoperto da Sarri

News

Pisa Lazio, trasferta vietata ai tifosi biancocelesti: rabbia per lo stop improvviso e corsa contro il tempo per i rimborsi! La Curva Nord chiede chiarezza

News

Cataldi guida della Lazio? Il Corriere dello Sport celebra il centrocampista biancoceleste: è lui la guida di Sarri tra corsa, gol e assist

News

Pisa Lazio, Sarri valuta cambi di formazione per il match di oggi: dubbio Isaksen sulla sinistra dopo la grande prova con la Juventus

Lazio news 24

Published

1 ora ago

on

By

Sarri
Dc Roma 31/08/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Pisa Lazio, Sarri valuta alcuni cambi di formazione: in dubbio Isaksen sulla sinistra dopo la grande prova con la Juventus

Dopo la convincente vittoria contro la Juventus, la Lazio di Maurizio Sarri è pronta a tornare in campo per affrontare il Pisa nel turno infrasettimanale di Serie A 2025/2026. Il tecnico biancoceleste, soddisfatto della prestazione vista all’Olimpico, non vorrebbe stravolgere la formazione che ha superato i bianconeri, ma le tante defezioni e i carichi di lavoro accumulati negli ultimi giorni lo costringono a valutare alcune rotazioni.

Uno dei principali nodi riguarda la fascia sinistra d’attacco, dove Gustav Isaksen — protagonista assoluto contro la Juventus — non è al meglio della condizione. Il danese classe 2001, autore di una prova di enorme sacrificio e intensità, ha infatti percorso oltre 10,9 chilometri nella sfida contro la Vecchia Signora, spendendosi in entrambe le fasi di gioco. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Sarri starebbe riflettendo sull’opportunità di farlo rifiatare, almeno inizialmente, per evitare rischi fisici in vista dei prossimi impegni ravvicinati.

Ballottaggio aperto tra Noslin e Pedro

Nelle ultime sedute a Formello, il tecnico toscano ha provato diverse soluzioni. In particolare, Tijjani Noslin, esterno olandese classe 1999, e il più esperto Pedro, campione d’Europa e del mondo con la Spagna, sono stati testati come alternative sul lato mancino. Entrambi rappresentano opzioni valide, ma Isaksen rimane comunque il favorito per partire dal primo minuto, grazie al suo stato di forma e alla fiducia conquistata nelle ultime settimane.

La decisione definitiva arriverà solo nella giornata di oggi, dopo l’allenamento di rifinitura. L’obiettivo di Sarri è trovare il giusto equilibrio tra continuità e gestione delle energie, per non disperdere il ritmo e la solidità che la Lazio ha finalmente ritrovato

pisa lazio
Quote Pisa-Lazio

QUOTE PISA LAZIO – I biancocelesti di Sarri vanno a far visita al Pisa di Gilardino, alla ricerca di continuità dopo la vittoria contro la Juve.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e Lottomatica.

Related Topics:

News

Gilardino Gilardino
News28 minuti ago

Pisa, Gilardino studia il modo per fermare la Lazio: contro i biancocelesti risolto un dubbio in difesa, ma restano su Cuadrado e Vural. E resta viva la polemica arbitrale

Pisa, Gilardino tra dubbi di formazione e polemiche arbitrali. In conferenza le parole del tecnico risolvono il nodo un dubbio...
Gila Gila
News54 minuti ago

Gila Lazio, numeri da leader e rendimento da top del difensore biancoceleste! Momento d’oro vissuto dal centrale riscoperto da Sarri

Gila Lazio, numeri da leader e rendimento da top del difensore biancoceleste! Sarri riscopre il centrale in un momento d’oro...
Sarri
Dc Roma 31/08/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri
Sarri
Dc Roma 31/08/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri
News1 ora ago

Pisa Lazio, Sarri valuta cambi di formazione per il match di oggi: dubbio Isaksen sulla sinistra dopo la grande prova con la Juventus

Pisa Lazio, Sarri valuta alcuni cambi di formazione: in dubbio Isaksen sulla sinistra dopo la grande prova con la Juventus...

video

marchisio marchisio
Hanno Detto6 giorni ago

Lazio Juve, Marchisio analizza: «Serie A? Negli anni si sta riequilibrando a un livello medio, non più alto. Tudor? Bisogna dargli fiducia» – VIDEO

Marchisio si è raccontato a Torino in occasione dell’evento Rigenerate Care, condividendo pensieri e riflessioni da ex centrocampista bianconero Claudio...

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.