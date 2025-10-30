Pisa Lazio, Sarri valuta cambi di formazione per il match di oggi: dubbio Isaksen sulla sinistra dopo la grande prova con la Juventus

Pisa Lazio, Sarri valuta alcuni cambi di formazione: in dubbio Isaksen sulla sinistra dopo la grande prova con la Juventus

Dopo la convincente vittoria contro la Juventus, la Lazio di Maurizio Sarri è pronta a tornare in campo per affrontare il Pisa nel turno infrasettimanale di Serie A 2025/2026. Il tecnico biancoceleste, soddisfatto della prestazione vista all’Olimpico, non vorrebbe stravolgere la formazione che ha superato i bianconeri, ma le tante defezioni e i carichi di lavoro accumulati negli ultimi giorni lo costringono a valutare alcune rotazioni.

Uno dei principali nodi riguarda la fascia sinistra d’attacco, dove Gustav Isaksen — protagonista assoluto contro la Juventus — non è al meglio della condizione. Il danese classe 2001, autore di una prova di enorme sacrificio e intensità, ha infatti percorso oltre 10,9 chilometri nella sfida contro la Vecchia Signora, spendendosi in entrambe le fasi di gioco. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Sarri starebbe riflettendo sull’opportunità di farlo rifiatare, almeno inizialmente, per evitare rischi fisici in vista dei prossimi impegni ravvicinati.

Ballottaggio aperto tra Noslin e Pedro

Nelle ultime sedute a Formello, il tecnico toscano ha provato diverse soluzioni. In particolare, Tijjani Noslin, esterno olandese classe 1999, e il più esperto Pedro, campione d’Europa e del mondo con la Spagna, sono stati testati come alternative sul lato mancino. Entrambi rappresentano opzioni valide, ma Isaksen rimane comunque il favorito per partire dal primo minuto, grazie al suo stato di forma e alla fiducia conquistata nelle ultime settimane.

La decisione definitiva arriverà solo nella giornata di oggi, dopo l’allenamento di rifinitura. L’obiettivo di Sarri è trovare il giusto equilibrio tra continuità e gestione delle energie, per non disperdere il ritmo e la solidità che la Lazio ha finalmente ritrovato

