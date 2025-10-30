 Pisa Lazio, partita a rischio? Temporali e allagamenti in città, ecco le ultimissime a poche ore dalla partita di Serie A
Connect with us

News

Pisa Lazio, partita a rischio? Temporali e allagamenti in città, ecco le ultimissime a poche ore dalla partita di Serie A

Calciomercato News

Mercato Lazio, il futuro di quel giocatore è ancora in bilico: il rebus verso la risoluzione? Spunta il nome nuovo di Sarri

Lazio Women News

Milan Lazio Women: ecco dove vedere la sfida in tv e streaming! Tutti i dettagli

News Settore giovanile

Lazio Primavera Milan, manca sempre meno alla grande sfida! Ufficiale l’arbitro e gli assistenti della sfida

News

Pisa Lazio, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dello stadio Arena Garibaldi. Tutte le informazioni

News

Pisa Lazio, partita a rischio? Temporali e allagamenti in città, ecco le ultimissime a poche ore dalla partita di Serie A

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Lazio
Dc Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: formazione Lazio

Pisa Lazio a rischio rinvio? Violenti temporali e allagamenti mettono in allerta la città. Le ultimissime in vista del match di Serie A

Un violento temporale ha colpito Pisa nella mattinata di giovedì 30 ottobre, causando gravi allagamenti in diverse zone della città. Le strade e i marciapiedi, in particolare nell’area di piazza dei Miracoli e attorno alla Torre Pendente, sono stati invasi dall’acqua, creando notevoli disagi a cittadini, turisti e commercianti. La pioggia intensa ha trasformato alcune vie in veri e propri corsi d’acqua, rendendo difficoltosi gli spostamenti.

I danni non hanno risparmiato il mondo accademico: infiltrazioni consistenti si sono registrate nei poli universitari delle Piagge e Fibonacci, oltre che al dipartimento di Lingue La situazione ha reso necessario un intervento immediato per limitare i danni e garantire la sicurezza degli ambienti.

La Protezione civile comunale è intervenuta prontamente per monitorare l’evolversi dell’emergenza e gestire le criticità. In alcune zone l’acqua ha raggiunto le caviglie dei pedoni, mentre scantinati e locali a piano strada sono stati invasi, richiedendo operazioni di svuotamento. Le autorità continuano a lavorare per riportare la normalità e ridurre al minimo i disagi per la popolazione.

In questo momento Pisa-Lazio, sfida che chiuderà la 9° giornata di Serie A, non è a rischio. In attesa di aggiornamenti restate collegati su Lazionews24

LEGGI ANCHE – Pisa Lazio, niente trasferta per i tifosi biancocelesti! Ecco come ottenere il rimborso dei biglietti per i tifosi laziali

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.