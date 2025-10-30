Pisa Lazio, partita a rischio? Temporali e allagamenti in città, ecco le ultimissime a poche ore dalla partita di Serie A

Pisa Lazio a rischio rinvio? Violenti temporali e allagamenti mettono in allerta la città. Le ultimissime in vista del match di Serie A

Un violento temporale ha colpito Pisa nella mattinata di giovedì 30 ottobre, causando gravi allagamenti in diverse zone della città. Le strade e i marciapiedi, in particolare nell’area di piazza dei Miracoli e attorno alla Torre Pendente, sono stati invasi dall’acqua, creando notevoli disagi a cittadini, turisti e commercianti. La pioggia intensa ha trasformato alcune vie in veri e propri corsi d’acqua, rendendo difficoltosi gli spostamenti.

I danni non hanno risparmiato il mondo accademico: infiltrazioni consistenti si sono registrate nei poli universitari delle Piagge e Fibonacci, oltre che al dipartimento di Lingue La situazione ha reso necessario un intervento immediato per limitare i danni e garantire la sicurezza degli ambienti.

La Protezione civile comunale è intervenuta prontamente per monitorare l’evolversi dell’emergenza e gestire le criticità. In alcune zone l’acqua ha raggiunto le caviglie dei pedoni, mentre scantinati e locali a piano strada sono stati invasi, richiedendo operazioni di svuotamento. Le autorità continuano a lavorare per riportare la normalità e ridurre al minimo i disagi per la popolazione.

In questo momento Pisa-Lazio, sfida che chiuderà la 9° giornata di Serie A, non è a rischio. In attesa di aggiornamenti restate collegati su Lazionews24

