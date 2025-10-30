 Pisa Lazio, niente trasferta per i tifosi biancocelesti! Ecco come ottenere il rimborso dei biglietti per i tifosi laziali
Tifosi Lazio
Tifosi Lazio

Pisa Lazio, trasferta vietata ai tifosi biancocelesti: tutte le istruzioni per il rimborso dei biglietti della sfida di Serie A

La S.S. Lazio, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato le modalità di rimborso dei biglietti acquistati dai propri sostenitori per la gara di Serie A Enilive Pisa-Lazio, in programma giovedì 30 ottobre 2025 alle ore 20:45 presso la Cetilar Arena. La nota del club:

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste

COMUNICATO – La S.S. Lazio, in conformità al comunicato pubblicato dal Pisa Sporting Club, informa che è stato predisposto un servizio di rimborso dei biglietti acquistati per la gara Pisa-Lazio in programma giovedì 30 ottobre 2025 (ore 20.45) alla Cetilar Arena ma non più validi a seguito delle decisioni delle Autorità competenti.

Sono da ritenersi tali tutti i biglietti del settore ospiti (Curva Sud) acquistati dai residenti nella Regione Lazio. I titolari dei suddetti biglietti, per ottenere il rimborso, dovranno recarsi nel punto vendita dove è stato emesso il titolo d’ingresso entro e non oltre le ore 20.00 di giovedì 30 ottobre 2025.

pisa lazio
Quote Pisa-Lazio

QUOTE PISA LAZIO – I biancocelesti di Sarri vanno a far visita al Pisa di Gilardino, alla ricerca di continuità dopo la vittoria contro la Juve.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e Lottomatica.

