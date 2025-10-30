 Dia Lazio, ancora una bocciatura per il senegalese: Sarri lo ha lasciato negli spogliatoi a Pisa. Cosa si attende il tecnico da lui
Dia
Dc Roma 15/02/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Napoli / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: esultanza gol Boulaye Dia

Dia Lazio, il giocatore continua ad avere delle difficoltà e anche a Pisa non ha convinto. Una prestazione che ha portato Sarri a cambiarlo dopo 45 minuti.

Altra prestazione davvero deludente da parte di Dia. Il senegalese, visto quanto successo nelle scorse settimane, aveva una grandissima occasione contro il Pisa, ma ancora una volta non è riuscito a rispettare le attese.

Una partita sotto il suo livello tanto che Sarri ha deciso di lasciarlo negli spogliatoi facendo entrare Pedro al suo posto. Una bocciatura netta e arrivata dopo soli 45 minuti per Dia, chiamato ora a dover riscattare l’ennesima prestazione sottotono.

La speranza di Sarri è quella di ritrovare il prima possibile il vero Dia a disposizione anche perché in attacco non mancano i problemi per il club biancoceleste soprattutto dopo l’infortunio di Castellanos. IL LIVE DI PISA LAZIO

