Pisa, Gilardino studia il modo per fermare la Lazio: contro i biancocelesti risolto un dubbio in difesa, ma restano su Cuadrado e Vural. E resta viva la polemica arbitrale

Pisa, Gilardino tra dubbi di formazione e polemiche arbitrali. In conferenza le parole del tecnico risolvono il nodo un dubbio

Alla vigilia della sfida contro la Lazio, l’allenatore del Pisa, Alberto Gilardino, ha fatto il punto della situazione in casa nerazzurra, tra assenze importanti e qualche dubbio di formazione ancora da sciogliere. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico ha annunciato che Raúl Albiol, esperto difensore spagnolo ex Napoli e Real Madrid, non sarà disponibile nemmeno per la panchina.

«Non è un’assenza indolore per le qualità del giocatore, che non credo abbiano bisogno di presentazioni» – ha spiegato Gilardino – «e per il fatto che ci mancherà pure Lusuardi, dunque dovremo fare a meno di due difensori centrali. Contiamo però di recuperare Albiol per la trasferta di Torino». L’ex campione del mondo si sta riprendendo dall’intervento alla mano sinistra, ma lo staff tecnico ha preferito non rischiarlo.

Nel corso della conferenza stampa, l’allenatore toscano è tornato anche sulle polemiche arbitrali dopo la gara di San Siro contro il Milan. Commentando le parole del designatore Gianluca Rocchi, che aveva ammesso un errore sul gol rossonero in fuorigioco, Gilardino ha dichiarato con un sorriso: «In questo inizio di campionato stiamo facendo letteratura arbitrale». Poi ha subito chiarito: «Non voglio alibi, dobbiamo pensare solo al campo».

Sul piano tattico, restano dubbi sull’impiego dal primo minuto di Juan Cuadrado, esterno colombiano di grande esperienza, e del turco Vural, entrambi in crescita fisica. «Sono quei giocatori sui quali ci affidiamo perché hanno la capacità di cambiare le partite, ma farò valutazioni nelle prossime ore» – ha precisato Gilardino.

Infine, il tecnico ha elogiato anche il giovane brasiliano Lorran, che continua a convincere in allenamento: «Sta a me trovargli la posizione migliore in campo». Il Pisa, reduce da prove positive ma sfortunate, cerca contro la Lazio una vittoria che darebbe continuità al progetto e confermerebbe i progressi mostrati fin dall’inizio della stagione.

