Percassi nel pre partita: «È un onore giocare una partita, molto difficile. Sarà importante il fattore…»

Luca Percass, ad dell’Atalanta, ha parlato nel pre partita della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio. Le dichiarazioni

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha parlato nel pre partita della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio. Le sue parole rilasciato a Italia 1:

FATTORE CAMPO E PARTITA – «È un onore giocare una partita di questo tipo e siamo proprio contenti di poterla giocare in casa, sapendo che potremo contare sul nostro pubblico, su un’atmosfera che comunque sarà… che ci spingerà molto e speriamo di fare una buona gara. [Il fattore campo] Sì, però poi sappiamo che in campo ci sarà una squadra molto forte, anche domenica scorsa l’ha dimostrato. Sarà una partita difficile, come è giusto che sia, e vediamo di far bene».

TALENTO SETTORE GIOVANILE – «Ma noi qualcuno lo abbiamo e siamo contenti di questo, però speriamo che nel prossimo futuro ne arriveranno altri. Io sostengo che ovviamente dobbiamo fare delle riflessioni, ma il talento c’è nel nostro settore giovanile, quindi non è tutto da buttare, anzi. Dobbiamo ripartire, ma io sono convinto che per il calcio italiano ci siano delle basi molto forti da cui poter ripartire per tornare a essere competitivi anche con la Nazionale, come è giusto che sia».

GASPERINI – «Diciamo… abbiamo vissuto dei momenti molto importanti in nove anni straordinari dal punto di vista sportivo. È normale che quando si ripercorrono certe storie ci si lasci, diciamo, all’emozione. Però purtroppo il calcio non lascia tempo e noi siamo molto concentrati sul presente e sul futuro».

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