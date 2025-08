Percassi su Lookman: «L’Atalanta ha sempre l’ultima parola. Vi svelo qual era la vera promessa». Le parole dell’ad della Dea

Nel giorno della presentazione ufficiale del nuovo portiere Marco Sportiello, l’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, ha preso la parola per fare chiarezza su uno dei casi più spinosi del mercato estivo: il futuro di Ademola Lookman e il braccio di ferro con l’Inter. Le parole di Percassi, pronunciate oggi al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, sono state nette e hanno svelato importanti retroscena sulla situazione.

Il chiarimento di Luca Percassi sul caso Lookman

Il dirigente nerazzurro ha voluto ricostruire la vicenda, partendo da una promessa fatta al giocatore un anno fa e dalle condizioni che lo stesso Lookman aveva posto per un suo eventuale addio. La situazione attuale, con l’insistenza dell’Inter, è in netto contrasto con quegli accordi. Ecco le dichiarazioni complete di Percassi:

«Voglio chiarire in poche parole quello che è successo. L’anno scorso Mola ci aveva chiesto di essere ceduto al PSG che aveva offerto 20 milioni, l’Atalanta essendo una società credibile fatta di persone per bene si era ripromessa di cederlo in questa sessione di mercato, ma attraverso due presupposti che lui ci aveva chiesto: super top club europeo e che in Italia non si sarebbe mai visto con una maglia diversa da quella atalantina per quello che ha fatto all’Atalanta e per quello che ha ricevuto qui. Oggi la situazione è ben diversa come conoscete, e ribadisco che la società è sempre attenta a valutare i tempi e i valori dei suoi giocatori, ma è sempre l’Atalanta a decidere in ultimo questa cosa».

La promessa e la frecciata all’Inter

Le parole di Percassi sono una chiara frecciata sia al giocatore che all’Inter. Il dirigente ha evidenziato come la trattativa con i nerazzurri violi entrambi i patti stretti con Lookman: l’Inter non è un “super top club europeo” al livello del PSG e, soprattutto, è una diretta concorrente in Italia. In questo modo, l’Atalanta si sente legittimata a non agevolare una trattativa che va contro gli accordi presi.

L’Atalanta ha il controllo della situazione

La chiosa finale di Percassi (“è sempre l’Atalanta a decidere”) è un messaggio forte e chiaro. Nonostante la volontà del giocatore di trasferirsi a Milano, il club bergamasco sente di avere il pieno controllo della situazione e non intende fare sconti né subire pressioni. La cessione di Lookman avverrà solo ai tempi e alle condizioni dettate dall’Atalanta.