Pellegrini a Dazn: «Dobbiamo segnare di più. Contro il Parma servirà il 100%. Calciamo tutti almeno una volta? Una chiave. L’importante è farlo con un senso. Arrivo riposato»

Pellegrini a Dazn: il terzino della Lazio ha parlato del match che vedrà impegnati i biancocelesti contro il Parma alle 18. Le sue dichiarazioni

Il Parma attende la Lazio di Maurizio Sarri allo stadio Ennio Tardini, in una sfida che può pesare molto nel cammino dei biancocelesti dopo i punti lasciati per strada all’Olimpico contro il Bologna.

Un match delicato, contro una squadra che in casa ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà avversari di alto livello. A poche ore dal fischio d’inizio, a parlare è stato Luca Pellegrini, terzino sinistro classe 1999, intervenuto ai microfoni di Dazn.

SULLA PARTITA DI PARMA – «Bisogna segnare di più. Essere bravi, perché è una squadra difficile da affrontare, hanno fatto risultati importanti contro grandi. Bisogna dare il 100 per 100, e poi c’è da vedere».

SUI NUMERI OFFENSIVI – «Tutti abbiamo calciato almeno una volta in porta? Sicuramente è una chiave, l’importante è fare cose con un senso. Il dato è quello che è: basta che calcia un calciatore tre volte e fa tre gol e va bene uguale».

SULLA CONDIZIONE PERSONALE – «Sonno? La mia compagna e Sebastiano sono super, arrivo riposato».