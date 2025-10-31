News
Pellegrini, svolta nella carriera del terzino biancoceleste! Il difensore lascia l’agenzia di Enzo Raiola per aggregarsi a questa qui! – VIDEO
Cambio di rappresentanza per Luca Pellegrini, terzino della Lazio, che ha ufficialmente lasciato il team di Enzo Raiola per entrare a far parte della You First, agenzia internazionale di management sportivo acquisita da Gers nel 2024. La notizia è stata resa pubblica attraverso un post condiviso sui social dal giocatore e dalla stessa agenzia.
L’ANNUNCIO – «New member. New energy. Benvenuto alla #TeamYouFirst, Luca Pellegrini» si legge nella didascalia del video di presentazione diffuso sui canali ufficiali dell’agenzia, accompagnato da alcune immagini del difensore in maglia biancoceleste.
Un messaggio che segna ufficialmente il passaggio di Pellegrini nella nuova scuderia, pronta a seguirlo nel prosieguo della sua carriera.
l passaggio alla You First rappresenta per il terzino sinistro un cambio di rotta significativo anche dal punto di vista professionale. L’agenzia, che gestisce diversi talenti del calcio internazionale, lavorerà ora al fianco di Pellegrini nella pianificazione dei prossimi passi della sua carriera, sia in Serie A che sul piano europeo.
