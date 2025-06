Pedro: «Voglio ritirarmi felice. Prima, vorrei godermi quest’ultimo anno con la Lazio. Vorrei andarmene con un altro titolo»

L’attaccante spagnolo della Lazio, Pedro, ha rivelato alcune dichiarazioni su quelle che sono le sue intenzioni sul prossimo anno: le parole

Siamo oramai quasi giunti al giorno in cui, l’esterno della Lazio, Pedro compirà 38 anni! Lo spagnolo ha da poco ha rinnovato per un altro anno con i capitolini e ha rilasciato alcune dichiarazioni ai taccuini di El Dia. Le sue parole sugli obiettivi imposti in vista della prossima Serie A:

RINNOVO – «Sono contento del rinnovo del contratto di un anno. La verità è che sono felice a Roma. La Lazio è una squadra in cui mi sono sentito di nuovo a mio agio. Nonostante l’età sia un handicap e il tempo rimasto sia sempre meno, mi sto godendo molto questo momento. Mi sono sentito di nuovo un calciatore».

OFFERTE – «Avevo ricevuto delle offerte, anche se ormai sono sempre meno (ride, ndr), perché l’età è un fattore determinante. Ma ho avuto la fortuna che il telefono abbia sempre continuato a squillare, che ci siano sempre state chiamate. Molti ex compagni e amici ora sono in panchina o comunque vicini al mondo del calcio: Xavi, Cesc… e con loro sono in contatto per capire cosa farò».

OBIETTIVO – «Voglio ritirarmi felice. Prima, vorrei godermi quest’ultimo anno con la Lazio. Vorrei partire bene fin dall’inizio e, l’ho sempre detto, vorrei andarmene con un altro titolo».