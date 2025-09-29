Pedro, l'infortunio mette in dubbio la sua presenza? La situazione in casa Lazio - Lazio News 24

Lazio, Pedro in dubbio: tra acciacchi fisici e scelte tattiche. La situazione attuale

La Lazio si avvicina alla delicata trasferta contro il Genoa con diversi interrogativi, soprattutto in attacco. Al centro delle attenzioni c’è Pedro, ancora alle prese con i fastidi alla tendinite che continuano a condizionare la sua condizione fisica. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, lo spagnolo non è al meglio e potrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio dal primo minuto a Boulaye Dia.

La gestione di Pedro è diventata cruciale per il tecnico biancoceleste, che si trova costretto a fare i conti anche con una situazione d’emergenza a centrocampo. Questo scenario apre alla possibilità di un cambio tattico importante per la Lazio: si valutano infatti soluzioni alternative al classico 4-3-3. Le opzioni sul tavolo sono il 4-4-2 o il 4-2-3-1, moduli che consentirebbero di sfruttare la duttilità e l’esperienza di Pedro in una posizione più centrale, magari come trequartista alle spalle di Castellanos.

Non è la prima volta che l’ex Barcellona viene impiegato in ruoli diversi dal solito esterno d’attacco. Nel derby, ad esempio, Pedro era stato schierato titolare e aveva dato equilibrio e qualità alla manovra offensiva. Non è escluso che il tecnico possa ripetere questa scelta lunedì sera a Marassi, anche in base alla disponibilità fisica dello spagnolo.

In caso contrario, sarà Dia ad affiancare Castellanos nel tandem d’attacco, riproponendo una formula già vista la scorsa stagione ai tempi del tecnico Baroni. Ma resta forte il dubbio sull’utilizzo di Pedro, la cui presenza resta comunque importante, anche a gara in corso. La sua esperienza europea, la visione di gioco e la capacità di incidere nei momenti chiave rappresentano risorse preziose per una Lazio in cerca di equilibrio e continuità.

Il calendario fitto e l’alternanza di impegni tra campionato e coppe obbligano la Lazio a gestire con attenzione ogni elemento della rosa. In questo contesto, la condizione fisica di Pedro sarà determinante per capire che tipo di assetto vedremo contro il Genoa. Con lui in campo, la Lazio guadagna qualità tra le linee e imprevedibilità offensiva. Senza di lui, servirà una prestazione compatta e concreta per portare a casa punti fondamentali.